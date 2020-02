„Definitiv“: Gifhorns Derby gegen Lupo geht an

Gewalzt, geschleppt – es ist angerichtet! Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn starten am Sonntag (15 Uhr, GWG-Stadion) mit dem Derby gegen Lupo Martini Wolfsburg in die zweite Saisonhälfte. „Das Spiel findet definitiv statt. Der Platz ist in einem top Zustand“, betont MTV-Geschäftsführer Uwe...