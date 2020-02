Abstieg für MTV-Frauen rückt näher

Das könnte es für die Volleyballerinnen des MTV Gifhorn schon gewesen sein. Der Verbandsligist verlor sein „Abstiegsendspiel“ bei den Weserbergland Volleys mit 2:3 (24:26, 25:22, 25:22, 11:25, 3:15) und besitzt angesichts von acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch vier Partien nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Dabei hatten die Mühlenstädterinnen in den ersten drei Durchgängen eine starke Leistung gezeigt und im Auftaktsatz sogar zwei Matchbälle vergeben. Danach agierten die Gäste jedoch „viel zu ängstlich, ohne Zuversicht und Selbstvertrauen“, bemängelte MTV-Trainer Werner Metz. Bei Franziska Thies, die gesundheitlich angeschlagen in die Partie gegangen war, machten sich ab Satz 4 körperliche Probleme bemerkbar. Ob es auch bei ihren Mitspielerinnen gegen Ende an der fehlenden Kondition gelegen habe, vermochte Metz nicht zu sagen.

MTV: Rohlfs, Witt, Gohse, Thies, Diederich, Frölich, Gawlak, Biermann.