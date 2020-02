TSV Hillerse II will den Anschluss wiederherstellen

Die meisten Teams befinden sich noch mitten in der Vorbereitung, doch in der Fußball-Kreisliga müssen vier Teams wieder ran. Denn in Hillerse und Meinersen stehen Nachholspiele an. TSV Hillerse II – SV BW Rühen (So., 14 Uhr). Schlusslicht Hillerse hat den Klassenerhalt noch lange nicht...