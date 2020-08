Oberligist MTV Gifhorn verstärkt sich mit Nireas Igbinoba

Der vierte externe Neuzugang ist da: Fußball-Oberligist MTV Gifhorn hat sich mit Nireas Igbinoba verstärkt. Der 21-jährige Grieche trug zuletzt das Trikot von Staffelrivale Lupo Martini Wolfsburg, war dort Stammspieler und wird künftig das Mittelfeld der Schwarz-Gelben bereichern.

„Für uns ist Nireas ein Topspieler, der uns weiterbringen wird“, legt sich MTV-Coach Michael Spies fest und ergänzt: „Er ist ein guter Junge, der Bock hat, der fit ist. Nireas hat uns sportlich überzeugt und ist sehr vielseitig einsetzbar.“ Der ehemalige griechische Junioren-Nationalspieler (U17/U16) hatte bereits seit einiger Zeit in Gifhorn mittrainiert, aber auch bei Regionalligisten vorgespielt.

„Ich freue mich auf die Aufgabe, will alles geben für die Mannschaft“, betont Nireas Igbinoba selbst und merkt an: „Ich hoffe, dass alles klappt und wir unsere Ziele auch erreichen.“ Das gelte nicht nur für die Oberliga, sondern eben auch für den NFV-Pokal, in dem der MTV am Samstag, 15. August, zum Halbfinalspiel zum SC Spelle-Venhaus reist.

Die Ruhe, die Igbinoba am Ball ausstrahlt, gefällt seinem neuen Trainer. „Es war klar, dass er den Verein wechseln wird. Bei uns kann er sich weiterentwickeln. Und ich denke, er wird den nächsten Schritt bei uns auch machen“, meint Michael Spies.

Zuvor hatten die Gifhorner Karim Benaissa (SV Barnstorf), Erik Weinhauer und Noah Moreno Silva (beide Eintracht Braunschweig U19) als externe Neuzugänge präsentiert. Hinzu kommt mit Dominik Dünow noch ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs.

jne