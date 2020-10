Der Startschuss für eine einzigartige Landesliga-Saison, er fällt an diesem Wochenende. Auf die Fußballer der Nordstaffel warten pro Team nur 18 Punktspiele, die über den Abstieg entscheiden – der Aufstieg wird in einer 19. Partie, die Relegation mit dem Meister der Südstaffel, vergeben.

Nur 18 Begegnungen in der Saison – das heißt für den MTV Isenbüttel und den SSV Kästorf auch, dass beide Teams die Punkte aus ihrem Duell am Sonntag, 14.30 Uhr, sehr gut gebrauchen können.

MTV: Ein mörderischer Start

Erst kommt Kästorf, dann folgen Vorsfelde, Vahdet Braunschweig, Acosta und Schöningen: Der Spielplan sieht für den MTV Isenbüttel ein brutales Auftaktprogramm vor. „Wir haben das schon im Trainerteam durchgespielt, da kann es schnell mal passieren, dass wir nach den ersten drei Spielen keinen Punkt haben“, meint MTV-Trainer Rouven Lütke mit Blick auf die harten Brocken zum Auftakt.

Doch wer glaubt, dass die schweren Aufgaben die Stimmung trüben, der irrt gewaltig: „Wir sind gut drauf, haben fast alle Spieler an Bord – und die Spieler haben richtig Bock auf die Saison“, meint Lütke. „Man merkt einfach, dass jetzt nach der Corona-Pause die Lust auf die Punktspiele noch etwas größer als in anderen Jahren ist.“ Insofern sei es vielleicht sogar der ideale Zeitpunkt, um auf Kästorf zu treffen – einfach, weil beim MTVI gerade alles passt. „Bei unserem letzten Duell, dem 1:6 in Kästorf in der letzten Hinrunde, war das anders. Da hatten wir viele Verletzte und Rekonvaleszente“, so Lütke. „Das ist diesmal anders. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und wollen punkten.“

Schließlich ist es durch die kurze Saison auch wichtig, „gleich zum Start zu zünden“, betont Lütke. „Sonst ist es meistens so, dass die Mannschaften, die in der Saison den längeren Atem haben, sich durchsetzen. Aber jetzt sind die Phasen, in denen gespielt wird, so kurz – da muss man unter Dauerstrom stehen. Am Ende werden drei Punkte zwischen Platz 5 und Platz 8 entscheiden. Selbst Tordifferenz und direkter Vergleich können sehr wichtig werden.“

Neuer Trainer – alter Spielwitz?

Für Kästorf ist es das erste Punktspiel unter dem neuen Trainer Sajmir Zaimi. Der Verein hat einen kleinen Umbruch im Sommer vollzogen, wichtige Stammspieler haben uns verlassen und wir konnten nicht jeden 1 zu 1 ersetzen“, zeigt Zaimi auf. Es wird also noch etwas Zeit brauchen, bis der SSV bei 100 Prozent ist – auch, bis die Mannschaft den Fußball spielt, den sich Zaimi wünscht.

Daher empfand der SSV-Trainer die vielen Pokalspiele als sehr gut, „um die Spieler kennenzulernen“, erzählt er und fügt schmunzelnd an: „Ich bin ein Fußballverrückter, der gerne jedes Detail kennt.“ Schließlich will er mit Kästorf offensiven Fußball mit Spielwitz präsentieren. „Die Jungs sind willig, fußballerisch stark und haben alle einen guten Charakter.“ Bei diesen Worten ist Zaimi die Vorfreude auf die Spielzeit anzumerken.

Allerdings rechnet auch der SSV-Coach mit einer einzigartigen Saison. „Es wird für alle Mannschaften spannend, eine 50:50-Spielzeit“, meint Zaimi. Durch die wenigen Spiele könne bereits eine Handvoll Szenen über Wohl und Wehe entscheiden, der Spielraum für Fehler und Ausrutscher ist extrem gering. „Letzte Saison hat Acosta nach fünf Spielen noch null Punkte gehabt und ist am Ende Sechster geworden – diese Saison wird so etwas nicht möglich sein.“ Dementsprechend soll auch die Ausbeute in Isenbüttel direkt gut ausfallen: „Wir fahren nach Isenbüttel, um da zu gewinnen“, will Sajmir Zaimi beim ersten der nur 18 Liga-Spiele direkt die Maximalausbeute