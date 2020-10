Mit direkten Duellen einiger Sorgenkinder der letzten Saison, aber auch mit einem vermeintlichen Spitzenspiel wird in der Fußball-Bezirksliga 1 A die Saison eingeläutet.

VfL Germania Ummern – TuS Neudorf-Platendorf (So., 14.30 Uhr). Aufgrund von Personalproblemen trat der TuS zu seinen letzten zwei Partien im Bezirkspokal nicht an. „Ich sehe da für uns einen riesengroßen Nachteil“, sagt VfL-Trainer Jörg Drangmeister. „Wir haben im Pokal teilweise den Anfang verschlafen. Da müssen wir uns verbessern. Platendorf hat einen besseren Kader als wir, ein Punkt wäre für uns schon ein Erfolg, über mehr würde ich mich riesig freuen.“

TuS-Trainer Ralf Schmidt warnt derweil vor dem Kreisliga-Aufsteiger: „Sie sind eine große Unbekannte, haben im Pokal aber gute Ergebnisse erzielt. Ummern wird alles reinhauen, das macht die Sache für uns nicht leichter. Nichtsdestotrotz fahren wir da hin und wollen das Spiel gewinnen.“

VfR Wilsche-Neubokel – FSV Adenbüttel Rethen (So., 14.30 Uhr). „Es ist ein wichtiges Spiel, beide Teams wollen gut starten. Ich denke, dass ein gewisses Abtasten da sein wird. Wer es zuerst schafft, die Unsicherheit abzulegen, wird erfolgreich sein. Es geht darum, die richtigen taktischen Mittel zu finden“, vermutet Wilsches Trainer Bernd Huneke.

Sein Gegenüber Michael Horst erwartet „ein kampfbetontes Spiel, in dem sich beide Mannschaften ein bisschen schwertun werden“. Beide Teams haben eine schwierige Saison hinter sich – auch deshalb sei für ihn die Partie am ersten Spieltag gleich eine Standortbestimmung, mit dem Ziel, drei Punkte in den Papenteich zu entführen.

TSV Hehlingen – MTV Gamsen (So., 14.30 Uhr). Seit Beginn der Vorbereitung „sind wir noch nicht so richtig in Tritt gekommen. Es waren teils gruselige Auftritte dabei, aber auch einige gute Spiele“, findet MTV-Coach Ralf Ende. Allerdings hätten auch viele andere Mannschaften mit derart schwankenden Leistungen zu kämpfen gehabt. „Der Liga-Auftakt muss uns jetzt einen Push geben, wir müssen gleich da sein“, fordert Gamsens Trainer. Zumal sein Team bei einem Gegner antritt, der sich voraussichtlich auch eher in der unteren Tabellenhälfte einsortieren wird. „Ich sehe Hehlingen und uns in etwa gleichauf. Wir wollen aber nicht auf den Gegner schauen, sondern einfach versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen“, sagt Ende.

VfB Fallersleben – TSV Hillerse (So., 15 Uhr). Der Sieg in der durchaus stark besetzten Bezirkspokal-Gruppe 7 dürfte den Hillersern Auftrieb gegeben haben – zumal sie diesen trotz etlicher personeller Ausfälle holten. Auch die Entwicklung seit dem Abstieg aus der Landesliga ist sichtbar. „Wir haben uns von einem defensiv orientierten zu einem auf schnellen Ballbesitz-Fußball ausgerichteten Team entwickelt. Wir sind aber noch nicht da, wo wir hinkommen können und auch wollen“, sagt Trainer „Charly“ Melaouah. Gleichwohl: Den Anspruch, in der Staffel 1 A vorne mitzumischen, wollen die Hillerser gleich mit einem Sieg gegen einen, so Melaouah, „für mich direkten Konkurrenten“ unterfüttern. „Wir haben in der vergangenen Saison gesehen, wie schwer es in Fallersleben werden kann“, erinnert sich der TSV-Trainer an die 0:1-Niederlage im letzten Oktober.