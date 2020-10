An der Spitze der Fußball-Kreisliga-Staffel B scheint sich ein Zweikampf um Platz 1 herauszukristallisieren. Der SV Triangel und FC Schwülper gewannen ihre Heimspiele souverän – und freuen sich bereits jetzt auf das kommende Topspiel. Der Verlierer des Spieltags heißt derweil TSV Hillerse II.

SV Triangel – TSV Meine 5:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 T. Spillecke (23., 31.), 3:0 Gnadt (46.), 4:0 D. Kamieth (53.), 4:1 Schulz (55.), 5:1 D. Kamieth (75.).

Die Sassenburger lösten ihre Pflichtaufgabe gegen den Aufsteiger locker. „Wir hätten durchaus noch zwei Tore mehr erzielen können, und auch spielerisch hätte es noch besser laufen können“, sagte SVT-Trainer Viktor Weißgerber.

FC Schwülper – SV Leiferde 4:1. Für den FC trafen: Macht (2), Meyer, Stammhammer.

Vierter Sieg im vierten Spiel: Die Papenteicher marschieren weiterhin ungeschlagen durch die Liga. Gegen Leiferde war es allerdings das erwartet schwierige Spiel, wie FC-Coach Thorsten Meyer erklärte: „Der Gegner hat uns in den ersten Minuten hoch angelaufen und ist auch mit 1:0 in Führung gegangen.“ Lauritz Macht glich aber per schönem Freistoßtreffer aus und legte für Schwülper auch das 2:1 nach. „Das Wichtige war, dass wir nach der Pause konzentriert weitergemacht haben“, betonte Meyer.

SSV Kästorf II – TuS Müden-Dieckhorst 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Langner (42.), 1:1 Hartmann (82.).

In der ersten Halbzeit neutralisieren sich beide Teams. Müden war zwar das etwas aggressivere Team, ging durch Jannik Langner aber trotzdem aus dem Nichts in Führung, wie Kästorfs Trainer Sebastian Ludwig fand. Mit Wiederbeginn nahm er ein paar taktische Änderungen vor. Fortan hatte die SSV-Reserve mehr Spielanteile, benötigte aber trotzdem einen individuellen Fehler des Gegners, um in Minute 82 frei auf das TuS-Tor zuzulaufen und zum 1:1 einzuschießen. „Es war eine gerechte Punkteteilung“, sagte Ludwig.

TSV Hillerse II – SV Meinersen-Ahnsen-Päse 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Feldmann (43.), 0:2, 0:3 Schmidt (45., 48.), 0:4 Ahmet Fazliu (65.).

„Wir haben die Seuche“, klagte Hillerses Coach André Brömel. Sein Kapitän Lars Falke verletzte sich beim Aufwärmen, und dann musste in Minute 27 auch noch Bastian Raulfs vom Feld, „wodurch uns die gesamte Innenverteidigung weggebrochen ist“. Der TSV-Trainer fand, „dass wir bis zur 42. Minute den Tick besser waren. Dann haben wir aber zwei vermeidbare Gegentore und durch einen individuellen Fehler kurz nach der Pause das 0:3 bekommen. Für uns ist das ein bitteres Ding, Meinersens Sieg war aber schon verdient, weil sie gnadenlos effizient waren“, sagte Brömel.