Kein „Budenzauber“ in Gifhorn: Der NFV-Kreis hat mit Blick auf die Corona-Pandemie reagiert und nun bereits frühzeitig festgelegt, dass es keine Hallenfußball-Saison geben wird.

„Aufgrund der unbestimmten Entwicklung des Infektionsgeschehens und insbesondere der in den letzten Tagen sprunghaft steigenden Infektionszahlen hat sich der Kreisvorstand des NFV-Kreises Gifhorn einstimmig dazu entschieden, den gesamten Hallenspielbetrieb in allen Alters- und Spielklassen (Junioren*innen und Senioren, Frauen) abzusagen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbandes. Weiterhin habe der NFV-Kreis Gifhorn bereits alle Sichtungsturniere abgesagt.

„Eine anderslautende Entscheidung wäre in der derzeitigen Situation mehr als unvernünftig und durch den Gesamtvorstand nicht zu vertreten. Ich wünsche allen Fußballfreundinnen und Fußballfreunden, dass sie gesund durch den Herbst und den Winter kommen“, wird der Kreisvorsitzende Ralf Thomas in der Mitteilung zitiert. „Ich appelliere an die Vernunft und erinnere an die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, welche wir als Sportlerinnen und Sportler, als Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter in dieser schwierigen Zeit tragen.“