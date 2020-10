Die SV Gifhorn trifft auf den nächsten starken Neuling

„Es ist kein Geschenk, an den ersten Spieltagen gleich gegen zwei Aufsteiger zu spielen“, hatte Tino Gewinner, Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten SV Gifhorn, vor dem Auftakt in der Staffel 1 B gesagt. Das gelte gerade dann, wenn es sich bei beiden um keine „typischen Aufsteiger“ handelt. Nach dem 2:2 beim WSV Wendschott empfängt die SVG an diesem Sonntag Türk Gücü Helmstedt. Während mit Vordorf und Brome zwei „Auswärtssieger“ des ersten Spieltags ihren guten Start bestätigen wollen, greift der VfL Wahrenholz erstmals ins Geschehen ein.

SV Gifhorn – FC Türk Gücü Helmstedt (So., 14.30 Uhr). Da die Helmstedter nach ihrem Aufstieg den Kader fast komplett umgekrempelt haben, „ist es ein für uns recht unbekannter Gegner, der noch schwer einzuschätzen ist“, sagt Gewinner. Der FC verfüge allerdings über einige Routiniers, die zweifelsfrei eine hohe Qualität aufweisen, allen voran Kapitän Arne Ruff und der gerade erst verpflichtete Timo Richter. Aber, das stellt Gifhorns Trainer klar, „wir müssen auf uns selbst schauen und zusehen, dass wir es schaffen, an die zweite Halbzeit des Wendschott-Spiels anzuknüpfen. Ab davon: Wir haben nach gefühlten zwei Jahren erstmals wieder ein Heimspiel – und natürlich wollen wir das um jeden Preis gewinnen“. Tatsächlich liegt das letzte Bezirksliga-Heimspiel der SV aber „nur“ fast genau ein Jahr zurück: Am 26. Oktober gelang den Eyßelheidern gegen Gamsen ein 7:1-Sieg.

TSV Vordorf – Lupo Martini Wolfsburg II (So., 14.30 Uhr). Wie Türk

Gücü zu schlagen ist, haben die Vordorfer vor Wochenfrist vorgemacht (2:0). Und dennoch sagt TSV-Coach Heinz-Günter Scheil: „Defensiv war das schon gut, fußballerisch müssen wir aber noch eine Schippe drauflegen.“ Das bedeute, dass seine Mannschaft gegen die „junge, engagierte Lupo-Truppe von Beginn an hohes Tempo gehen und dem Spiel so unseren Stempel aufdrücken“ soll. Dass den Vordorfern im Falle eines weiteren Sieges sogar die Tabellenführung winkt, davon will Scheil indes nichts wissen. Er betont: „Für uns geht es darum, unsere Ausgangslage weiter zu verbessern, um uns so schnell wie möglich von der Abstiegszone abzusetzen.“

1. FC Wolfsburg – VfL Wahrenholz (So., 14.30 Uhr). Nachdem sie am vergangenen Wochenende noch das „neunte Team“ der Staffel waren und deshalb zuschauen mussten, steigen die Wahrenholzer nun mit der Partie beim 1. FC in die Punktspielrunde ein. VfL-Coach Thorsten Thielemann nutzte das freie Wochenende, um die im Sommer runderneuerten Wolfsburger im Spiel gegen Lupo Martini II (2:0) zu beobachten. „Ich war positiv überrascht. Gerade im Mittelfeld und vorne verfügt der 1. FC über einige wirklich gute Leute, die es für uns auszuschalten gilt. Das wird zwar nicht einfach, aber in dieser kleinen Staffel muss es unser Ziel sein, direkt zu punkten“, sagt Thielemann. Gelingen soll dies aus einer defensiv kompakten Grundordnung heraus, aus der die Gäste, die weiterhin „sechs, sieben Ausfälle“ zu beklagen haben, auch ihre eigenen Chancen suchen werden.

FC Brome – WSV Wendschott (So., 14.30 Uhr). Der 2:1-Auftaktsieg der Bromer in Lauingen war etwas glücklich, aufgrund des hohen Einsatzes, den sie in Folge ihrer 50-minütigen Unterzahl zeigen mussten, aber nicht unverdient. Der Gegner im ersten Heimspiel dürfte nun allerdings doch noch mal eine höhere Hürde darstellen, schließlich hatte der WSV vor Wochenfrist schon die SV Gifhorn am Rande einer Niederlage.