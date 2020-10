Triangel bläst beim FC zur Attacke, Kellerduell in Meine

Es kracht – oben wie unten – am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B: In Rothemühle kommt es am Sonntag zum Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter FC Schwülper und Verfolger SV Triangel. Das Kellerduell steigt dagegen in Meine, wo Schlusslicht TSV den Vorletzten aus Hillerse zu Gast hat.

FC Schwülper – SV Triangel (So., 14.30 Uhr). Die Blicke richten sich auf den Rothemühler Suhkamp, wo sich die beiden „Ballermänner“ der Liga begegnen: Klassenprimus Schwülper hat bereits 17 Treffer vorzuweisen, Verfolger Triangel nur einmal weniger zugeschlagen. Kurzum: Es ist alles angerichtet für ein echtes Spitzenspiel.

„Es treffen die beiden besten Offensivreihen auf die besten Verteidigungen“, weiß FC-Coach Thorsten Meyer, der ein „kampfbetontes Spiel“ erwartet. „Triangel war schon in der vergangenen Saison ein starker Gegner, gegen den wir verloren haben. Die Mannschaft wurde zudem noch punktuell verstärkt“, konstatiert Meyer, der vor allem der Offensive der Gäste entsprechenden Respekt zollt: „Es läuft da wie am Schnürchen. Die Stürmer müssten vor Selbstvertrauen strotzen.“ Seine Elf müsse den Willen haben, alles abzurufen im Topspiel. „An so einem Tag musst du fehlerfrei bleiben“, unterstreicht der Coach des Spitzenreiters.

„Wir spielen voll auf Sieg! Wir haben drei Topleute vorne, wir setzen auf Attacke“, unterstreicht Triangels Trainer Viktor Weißgerber und schiebt nach: „Wir wissen, was wir können. Wir werden am Sonntag entsprechend bereit sein.“ Während die Sassenburger „entspannt“ nach Schwülper reisen, ist die Personalsituation dagegen angespannt. „Wir sind schon verletzungsgeplagt“, meint Weißgerber.

TSV Meine – TSV Hillerse II (So., 14.30 Uhr). Punktloses Schlusslicht gegen sieglosen Vorletzten – alleine diese Fakten machen deutlich, dass am Fuhrenkamp schon viel auf dem Spiel steht. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagen Meines Coach Luca Morana und sein Pendant André Brömel unisono – ebenso wie Hillerses Teammanager Can Özcan. „Und eigentlich ist das sogar noch untertrieben. Beide stecken schon extrem im Abstiegsstrudel drin“, schiebt Morana nach. Gerade für seine Mannschaft sei ein Erfolgserlebnis gegen Hillerse enorm wichtig. „Auch für die Moral. Die kann sonst mal ganz schnell kippen – und es kann passieren, dass man sich aufgibt“, warnt Morana, der weiter an seine Mannen glaubt: „Ich bin absolut davon überzeugt, dass unsere Mannschaft Kreisliga kann – und das werden die Jungs auch am Sonntag zeigen.“

Für die Gäste aus Hillerse „sind langsam drei Punkte Pflicht“, stellt Özcan klar: „Die Meiner stehen mit dem Rücken zur Wand – und wir auch. Wir müssen endlich mal unsere Chancen effektiver nutzen.“ Fraglich ist bei den Schwarz-Weißen vor allem, wie es defensiv aussieht. „Da kommt gerade alles halt zusammen. Aber da müssen wir durch“, sagt Coach André Brömel mit Blick auf die jüngsten Ausfälle von Lars Falke und Bastian Raulfs.

SV Meinersen – SSV Kästorf II (So., 14.30 Uhr). Mit dem 4:0-Erfolg in Hillerse fuhren die Meinerser drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein und kletterten auf Platz 4. „Wir wollen die gute Leistung einfach mal bestätigen“, sagt SVM-Coach Ron Glindemann, der gegen die Landesliga-Reserve gerne den dritten „Dreier“ der Saison einfahren würde. „Unser Auftaktprogramm war nicht ohne. Wir gucken nun, dass wir gegen die Mannschaften, mit denen wir uns auf Augenhöhe bewegen, die Punkte holen – und da gehört Kästorf nun einmal dazu“, erklärt der 36-Jährige.

SV Leiferde – TuS Müden-Dieckhorst (So., 15 Uhr). Derbyzeit am Gilder Weg – mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Hausherren befinden sich nach nur einem Sieg aus vier Partien in der „Bringschuld“, wollen sie sich nicht dauerhaft in der unteren Tabellenhälfte bewegen. Für die Müdener, die mit sieben Punkten deutlich sorgenfreier sind als der SVL, winkt bestenfalls sogar der Sprung auf Platz 2.