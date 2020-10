Triangel II: Ein Nichtantritt – und zwei Sichtweisen

Dirk Lambeck, der Trainer des SV Triangel II, war nach den Ereignissen am Wochenende angefressen. In Brechtorf versteht man den Ärger aber nicht so recht.

Triangel/Brechtorf. In der 1. Fußball-Kreisklasse C gibt es dicke Luft: Triangels Reserve ist in Brechtorf nicht angetreten – und konfrontiert den TSV mit Vorwürfen.

Dirk Lambeck hatte am Wochenende Redebedarf – so sehr, dass sich der Trainer des SV Triangel II bei unserer Zeitung meldete, um das loszuwerden, was ihm auf dem Herzen lag. Die Umstände, wie es zum Nichtantritt seines SVT II im Spiel der 1. Fußball-Kreisklasse C beim TSV Brechtorf II gekommen war, hatten dem Coach nämlich so gar nicht gepasst.

Ursprünglich hatten die Gäste versucht, die Partie bei den Grün-Weißen zu verlegen, „da wir aufgrund von Arbeit und Hochzeit acht Ausfälle hatten“, erklärt Lambeck. Deshalb habe Triangels Spartenleiter Florian Tepper bei den Brechtorfern wegen einer Spielverlegung angefragt, die Kommunikation habe sich allerdings schwierig gestaltet. Den Sassenburgern sei lediglich mitgeteilt worden, dass der TSV II aufgrund der ungewissen Corona-Entwicklung nicht zu einer Verlegung der Begegnung bereit sei. Trotz der Personalnot gelang es Lambeck aber, 13 Spieler für die Partie zusammenzutrommeln – von denen allerdings drei zum Spiel am Sonntag nicht erschienen. Um eine für ihn sportlich faire Lösung zu finden, suchte der SVT-Coach das Gespräch mit seinem Trainerkollegen Andreas Stiegert und schlug ihm vor, mit 10 gegen 10 zu spielen, was Stiegert mit den Worten „Es geht hier um Punkte und den Nichtabstieg (Triangel II war vor dem Spiel mit einem Punkt Letzter, Brechtorf II mit drei Zählern Vorletzter, d. Red.), außerdem hättet ihr euch mit Spielern aus eurer ersten Mannschaft oder Alten Herren verstärken können“ abgelehnt habe. Lambeck sei daraufhin wutentbrannt in die Kabine gerannt, habe sich mit seinen Akteuren auf die Heimfahrt gemacht und somit eine 0:5-Wertung des Spiels in Kauf genommen. „Natürlich bin ich auch von meinen drei Jungs enttäuscht, die nicht gekommen sind. Trotzdem finde ich es frech und unsportlich von Brechtorf, dass sie in der Corona-Situation kein Fairplay gezeigt haben“, betont Triangels Trainer. Aussagen, die Brechtorfs Spartenleiter André Weigelt so nicht stehenlassen möchte. Was die angeblich schwierige E-Mail-Kommunikation anbetrifft, habe er von Tepper am Sonntag, 11. Oktober, also eine Woche vor dem Spiel, die Anfrage bezüglich der Spielverlegung erhalten. Nach Rücksprache mit seinem Coach habe er Triangels Spartenleiter einen Tag später mitgeteilt, „dass wir einer Verlegung nicht zustimmen, was aus unserer Sicht aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung auch völlig nachvollziehbar ist“. Am darauffolgenden Donnerstag habe Weigelt zudem noch eine Anfrage von Tepper per Whatsapp bekommen, die er eine Stunde später ebenfalls mit „Nein“ beantwortete und Triangel riet, die Partie rechtzeitig abzusagen, damit auch der Schiedsrichter nicht zum Spiel erscheinen müsse. Die Gäste machten sich jedoch bekanntermaßen nach Brechtorf auf und hätten sich laut Weigelt erst zehn Minuten vor Anpfiff dazu entschlossen, nicht anzutreten. Was Brechtorfs Spartenleiter nicht gefällt, ist, „dass man uns den schwarzen Peter zuschiebt und es uns zum Vorwurf macht, dass wir uns nicht absichtlich geschwächt haben, indem wir mit zehn Mann aufgelaufen wären. Wir sind in diesem Fall aber nicht die Schuldigen.“