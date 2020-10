Schöne Geste aus bitterem Anlass: Die Anhänger des Fußball-Landesligisten TSV Germania Lamme werden sich gewundert haben, warum bei ihrem Gegner am vergangenen Sonntag, dem SV Calberlah, jeder Spieler vor der Partie mit der Nummer 28 herumlief? Nun, auf diese Art und Weise wollten die Grün-Weißen einen Gruß an ihre Nummer 28, Yannick Grünheid, schicken – und haben sich kurzentschlossen mit Klebeband alle eben jene Nummer auf die Trainingsjacke oder das Trikot „geschrieben“. Allerdings ist der Grund für diesen Gruß ein ganz bitterer. Grünheid hatte sich in der Vorwoche das Kreuzband gerissen (wir berichteten). Für den jungen Abwehrhünen ist es der zweite lange Ausfall in Folge, denn er hatte sich gerade erst nach langwieriger Fußverletzung zurück in die Mannschaft gearbeitet. Umso schöner, dass das Calberlaher Team Grünheids Nummer 28 so weiter ganz dicht am Spielgeschehen hält. Allerdings konnte die Mannschaft ihren Gruß nicht mit drei Punkten garnieren, gegen Lamme setzte es ein 0:4.

Platz 1 verloren, an Reife gewonnen

Eigentlich hatten sie drei Punkte holen wollen – am Ende mussten die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf aber doch glücklich sein, mit einem 1:1 und einem „blauen Auge“, so Trainer Sajmir Zaimi, bei Eintracht Braunschweig II davongekommen zu sein. Schließlich war der SSV erst in Minute 13 in Rückstand und in Minute 39 auch noch in Unterzahl geraten. „Wir konnten den Schaden in Grenzen halten, weil die Mannschaft nach der Pause toll gekämpft hat“, erklärt Zaimi, der wegen der ersten Halbzeit angefressen war. „Da hat man gemerkt, dass wir eine junge Mannschaft haben.“ Zu siegesgewiss, zu leichtfertig sei die Mannschaft in das Spiel gegangen. Hinzu kamen unnötige Fehler, wie das Nachtreten von Albert Hajdaraj, das zur roten Karte führte: Dinge, die Zaimi noch besprechen wird. Er glaubt aber, dass die Lektion gelernt wurde und seine Mannschaft – die durch das Remis die Tabellenführung verlor – zumindest an Reife gewonnen hat.

12 aus 25 bei der SV Gifhorn

3 Spiele, 1 Punkt, 5:9 Tore, Platz 9 in der Fußball-Bezirksliga 1 B – keine Frage: Die SV Gifhorn hatte sich den Saisonstart völlig anders vorgestellt. Aber: „So lange ich Trainer bin, habe ich eine solche Situation noch nicht erlebt“, sagte Tino Gewinner am Sonntag nach der 1:2-Niederlage beim TSV Vordorf, der nun genau dort steht, wo die Eyßelheider eigentlich gern gestanden hätten – an der Tabellenspitze. Gewinner bezog sich damit auf die Verletztenmisere beim Dritten der vergangenen Spielzeit. Zu Beginn der Vorbereitung hatte sich Gifhorns Spielertrainer noch überaus optimistisch geäußert: „Wir haben einen 25-Mann-Kader, sind also tief genug besetzt, um auch mal mehrere Ausfälle zu kompensieren.“ Zweieinhalb Monate später sieht es aber so aus: Nur 14 Spieler standen am Sonntag auf dem Spielbogen, darunter zwei Torhüter und mit Jannis Langhorst eine Aushilfe aus der A-Jugend. Seinen dritten Reservisten, Julian Gaidies, musste der selbst aufgrund einer Knieverletzung an die Seitenlinie gezwungene SVG-Spielertrainer bereits in der 17. Minute für den verletzten Jona Campe einwechseln. „Wir waren dran, hätten auch einen Punkt verdient gehabt, konnten aber personell nicht mehr nachlegen“, sagte Gewinner zum Ausgang des Spiels. Beim Abpfiff blieben der SVG nur noch 12 fitte von 25 Spielern – eine Misere, die selbst einen Titelfavoriten (vorerst) zu einem Kellerkind machen kann…

Daniel Spies ist nun B-Lizenz-Inhaber

Herzlichen Glückwunsch! Für zwei Gifhorner und eine Gifhornerin hat sich die Fahrt nach Barsinghausen gelohnt. Sie haben nämlich mit 40 weiteren Männern und Frauen in der NFV-Akademie an Trainer-B- und C-Lizenz-Lehrgängen des NFV teilgenommen – und nun die Prüfung erfolgreich abgelegt. So sind nun Sebastian Sommer (VfL Knesebeck) und Daniel Spies (MTV Gifhorn) neue Inhaber der B-Lizenz. Geprüft wurden die beiden von einer Kommission unter Vorsitz von Dieter Neubauer aus dem Verbandsausschuss für Qualifizierung – insgesamt 26 Teilnehmer freuten sich über ihr Bestehen. Die 17 angehenden C-Lizenzler wurden derweil unter Leitung von Ulf Drewes auf die Probe gestellt – Naila Hornig vom SV Tülau-Voitze gehörte zu den erfolgreichen Teilnehmern.