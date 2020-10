Spiel 1 nach dem Horst-Abgang: FSV erwartet Platendorf

Rethen. Jannik Bruns hat in der Fußball-Bezirksliga 1 A sein erstes Spiel in Doppelfunktion. An Gegner Platendorf dürfte er gute Erinnerungen haben.

Fünf Tage nachdem Michael Horst aus privaten Gründen als Trainer der FSV Adenbüttel Rethen zurückgetreten ist (wir berichteten), steht für die Papenteicher die erste Partie in der Fußball-Bezirksliga 1 A unter neuer Führung an. Jannik Bruns wird am Sonntag (14.30 Uhr in Rethen) gegen den TuS Neudorf-Platendorf erstmals als Spielertrainer fungieren.

„Es wird sicherlich nicht einfach, diese Doppelrolle auszufüllen, aber ich habe die Unterstützung vom Verein und von den Spielern, das hilft mir natürlich“, sagt Bruns. Er werde an den taktischen Grundlagen zunächst nichts ändern, denn „an denen haben wir seit rund zehn Wochen gearbeitet und sie haben in den ersten Spielen aus meiner Sicht auch gut funktioniert“, so der Spielertrainer der FSV. Zu verändern seien indes die Mankos der letzten Wochen: Die Torchancen müssen effizienter genutzt und individueller Fehler, die den Gegnern Tore ermöglichten, abgestellt werden. Der erste Saisonsieg, davon ist Bruns überzeugt, würde jedenfalls dabei helfen, denn „er würde uns etwas mehr Selbstsicherheit verleihen“. Ob dieser aber gegen den TuS gelingt, ist fraglich, weil „Platendorf immer ein unangenehmer Gegner ist und in den Spielen gegen uns immer Leistung gebracht hat.“ Das belegt auch die Statistik: In drei der letzten vier Pflichtspielduelle gingen die Grün-Weißen als Sieger vom Platz. Lediglich im August 2018 siegte die FSV, da jedoch gleich mit 5:1 – Dreifachtorschütze damals: Jannik Bruns.

jse