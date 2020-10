Die einen wollen Wiedergutmachung leisten, die anderen haben nichts zu verlieren – Geduld brauchen sie aber wohl beide: Am Sonntag steht das zweite von sechs Kreisderbys in der Fußball-Landesliga auf dem Plan. Der SSV Kästorf erwartet den SV GW Calberlah, Anpfiff der Partie ist um 14.30 Uhr.

Das 1:1 bei Eintracht hat dem SSV nicht so recht gepasst, Trainer Sajmir Zaimi fordert „Wiedergutmachung, was die Leistung betrifft“. Denn seine Mannschaft habe, anders als in den ersten beiden Spielen, die nötige Geduld vermissen lassen. „Das ist aber gerade auf so einem Boden wichtig. darauf wird nicht jede Aktion gelingen“, meint der Coach der Kästorfer. Auf dem tiefen Geläuf müsse man auch damit rechnen, dass der Gegner mal zu spät kommt und dass es dann wehtut, „das darf uns dann aber auch nicht aus der Ruhe bringen“, sagt Zaimi.

Damit spielt er auf die rote Karte gegen Albert Hajdaraj wegen Nachtretens an. „Aber wie die Mannschaft dann in Unterzahl Fußball gespielt hat, macht mir Mut für die nächsten Aufgaben.“ Also auch für Calberlah. Zaimi hat den Aufsteiger bereits im Pokal beobachten können und eine „junge, dynamische Mannschaft“ mit viel Tempo gesehen.

Vor allem sei Calberlah auch eine Mannschaft, die selbst Fußball spielen will. „Ob uns das sogar entgegenkommt, werden wir sehen“, sagt Zaimi, der in der Partie voll auf Sieg gehen wird: „Wenn du oben mit dabei sein willst, dann musst du solche Heimspiele gewinnen“, betont er. Der Schlüssel dazu liege eben bei den momentanen Bedingungen vor allem in der nötigen Geduld.

Womit auch das richtige Stichwort für Calberlah geliefert ist. Denn Stefan Timpe sagt ebenfalls, dass seine Mannschaft vor allem die Ruhe bewahren muss. Gegen Lamme (0:4) sei das nicht gelungen. „Da haben wir in Summe zu viele Gegentore bekommen. Die Mannschaft wollte nach dem frühen Rückstand den Ausgleich erzwingen, machen und tun – was ihr charakterlich auch positiv anzurechnen ist“, sagt der SVC-Coach. Doch erst mal die Ordnung zu bewahren und eben geduldig auf die eigenen Stärken zu vertrauen, wäre wohl besser gewesen, denn „offensiv sind wir gut besetzt und immer für ein Tor gut“.

Gerade gegen Kästorf dürfe man nach einem frühen Gegentor aber keinesfalls in Panik verfallen und dem Gegner zu große Räume bieten. „Das Schlimmste wäre, wenn wir da schon zur Pause 0:3 hinten liegen würden“, betont Timpe. Kästorf sei eine absolute Topmannschaft, „aber auch da wird es für uns eins, zwei Chancen im Spiel geben. Und die musst du dann nutzen, wenn du gegen einen solchen Gegner etwas holen willst.“