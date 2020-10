4:1 – Kästorf dominiert gegen Calberlah

Am Ende sind beide Trainer mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden, obwohl es einen klaren Sieger gab: Der SSV Kästorf gewann das Derby gegen den SV GW Calberlah in der Fußball-Landesliga mit 4:1 (2:1). Beide Teams haben dabei die Lehren aus der Vorwoche direkt einfließen lassen – und ein Strafstoß wird entscheidend.

Doch der Reihe nach: Wie zu erwarten war, begann Kästorf dominant und ließ den Ball gut laufen – immer auf der Suche nach der Lücke. Allein: Calberlah bot nur wenig Räume für die Gastgeber an und machte seine Sache gut. In der 20 Minute unterlief der Gästeabwehr nach einem Ball in die Tiefe von Alexander Brakowski aber doch ein Fehler, SSV Torjäger Jannes Drangmeister drang von links in den Strafraum ein und vollendete ins kurze Eck.

Aber „wir haben danach die Ruhe und die Ordnung bewahrt“, lobte SV-Coach Stefan Timpe – genau das, was in der Vorwoche nach Rückstand in Lamme (0:4) nicht so gut funktioniert hatte. Die Calberlaher standen weiter sicher und lauerten geduldig auf ihre Chance – und packten sie dann beim Schopfe: Nach einer zentral geklärten Freistoßflanke hatte Henry Wagenmann im Rückraum viel Platz und Zeit und versenkte abgeklärt flach ins linke Eck zum Ausgleich (43.).

Kästorfs Reaktion folgte prompt: Ein Schuss von Drangmeister klatschte an den Pfosten, und beim Versuch abzustauben wurde Noah Mamalitsidis eindeutig getroffen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Brakowski souverän zur erneuten Führung. „Es war ganz wichtig, dass wir schnell geantwortet haben – nach der Halbzeit hätte es nicht 1:1 stehen dürfen“, fand SSV-Trainer Sajmir Zaimi.

So konnten die Gastgeber nach der Pause geduldig weiter die Kugel laufen lassen und tapfer kämpfende Calberlaher zusehends zermürben. Ein langer Ball von Dimitrios Tsampasis wurde dann von Drangmeister quergelegt, und Sores Agirman versenkte zum 3:1 (57.). „Damit war die Sache dann auch durch“, ordnete Timpe den Treffer ein. Zwar gab es nach einer Vorteil-Situation noch eine große Chance, in der Julian Plagge den Ball hätte querlegen können, um das 2:3 zu ermöglichen, „aber Kästorf hat schon verdient gewonnen. Wir sind ein Aufsteiger, der SSV hat einfach andere Ambitionen“, erklärte der SVC-Coach „Die Mannschaft hat es aber gut gemacht und die Hausaufgaben von letzter Woche umgesetzt.“

Sajmir Zaimi, der spät noch das vierte SSV-Tor – Drangmeister traf im Nachschuss – bejubeln durfte, zog ein ähnliches Fazit: „Das war genau die richtige Reaktion auf das letzte Spiel, die Mannschaft hat eine tolle Leistung gezeigt – da kann ich niemanden hervorheben“, meinte der SSV-Trainer, der nach dem 1:1 bei Eintracht II unzufrieden gewesen war. „Wir haben die nötige Geduld bewiesen und verdient gewonnen. Calberlah, war aber laufstärker und dynamischer als unsere bisherigen Gegner.“

SSV: Neuschulz – M. Saikowski, Palella, Gerlof, Brakowski – Tsampasis, Hasardjan (82. Kayser) – A. Thaqi (70. Adrian Zeqiri), Agirman (79. Demirci), Mamalitsidis – Drangmeister.

SVC: P. Korsch – Linke, Karwehl, Weiß – Ardit Zeqiri, von Spiczak-Brzezinski, Wagenmann, Greszik (78. Sokolowski) – J. Plagge (78. M. Plagge), Wagner-Reyes, Brodöhl (65. Leja).

Tore: 1:0 Drangmeister (20.), 1:1 Wagenmann (43.), 2:1 Brakowski (45.+1/FE), 3:1 Agirman (57.), 4:1 Drangmeister (84.).