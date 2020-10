Das war deutlich und souverän: Die B-Juniorinnen des JFV Kickers Hillerse/Leiferde schlugen den TSV Bemerode am fünften Spieltag der Fußball-Niedersachsenliga mit 5:0 (3:0).

Josephine Michler, Lina Schulze und Johanna Schmale waren für das Team von Ivonn Lütge in Halbzeit 1 erfolgreich. Nach Wiederbeginn durften Suanah Bauche und Sahra Bartkowiak weitere Tore bejubeln. „Wir waren recht überlegen, hatten nur einen Hänger von zehn Minuten drin“, konstatierte Lütge zufrieden. „Unser Ziel ist es, in die Top 3 zu kommen, um in der Aufstiegsrunde dabei zu sein. Dafür war es ein wichtiger Schritt“, fuhr Lütge nach dem Sieg gegen den Tabellenletzten fort.

Tore: 1:0 Michler (14., Foulelfmeter), 2:0 Schulze (26.), 3:0 Schmale (31.), 4:0 Bauche (45.), 5:0 Bartkowiak (56.).