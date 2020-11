Teilung der Fußball-Staffeln erweist sich als Glücksgriff

Alle sieben Hinrundenspiele haben der TSV Hillerse II (am Ball David Maanouk) und der SV Triangel (Tim Spillecke) bereits hinter sich – sehr zur Freude des Spielausschuss-Vorsitzenden Timo Teichert.

Die Kritiker sind verstummt – aus ihnen sind inzwischen Schulterklopfer geworden. „Im Moment dürfen wir zu Recht sagen: Wir haben im Sommer mit dem Blick in unsere Glaskugel richtig gelegen“, sagt Timo Teichert, Spielausschuss-Vorsitzender des NFV-Kreises Gifhorn. Und damit spielt er auf die Staffelteilungen in den Gifhorner Fußball-Ligen nach dem Corona-bedingten Abbruch der vergangenen Serie an.

„Wie? Wir haben nur 14 Saisonspiele, das kann es doch nicht sein“: Es war ein Satz, den Teichert und seine Mitstreiter im Spielausschuss vor dieser Spielzeit natürlich auch zu hören bekamen, als sie öffentlich machten, dass sie die Staffeln „splitten“ – nach regionalen Gesichtspunkten. „Wir wussten, dass es ,Motzkis’ geben wird“, räumt Teichert ein. Dabei hat sich der Spielausschuss diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht. „Die Planungen im Vorfeld waren wirklich eine Herausforderung, sie haben echt Nerven gekostet. Wir haben zwei Sitzungen gebraucht, um alles zu diskutieren. Wir haben das Für und Wider durchgekaut – und waren der Meinung, dass eine zweite Welle kommen wird. Wir haben uns dann gesagt: Wir verschaffen uns so Zeit für den Fall der Fälle“, betont Teichert. Und eben dieser Fall ist nun eingetroffen. Während die Nachbarkreise Wolfsburg und Helmstedt, die ihre Staffeln nicht geteilt haben, nun nach Lösungen suchen müssen, wie sie ihre ganzen Partien über die Bühne bekommen können, kann sich der NFV-Kreis Gifhorn entspannt zurücklehnen. „Wir können sagen: Wir sind mit einem leichten Lächeln durch die erneute Corona-Zwangspause gekommen“, erklärt Teichert. Das belegt ein Zahlenbeispiel: Es sind gerade einmal sechs Spiele, die in beiden Kreisliga-Staffeln in der ersten Saisonhälfte noch offen sind – die werden unproblematisch nachzuholen sein. „Wir haben inzwischen viele positive Rückmeldungen bekommen – und eben auch reichlich Schulterklopfen“, verdeutlicht der Spielausschuss-Vorsitzende. Die gute Ausgangslage führte dann auch dazu, dass der NFV-Kreis Gifhorn sich bereits vor dem ersten November-Wochenende dazu entschied, sich in die Winterpause zu verabschieden und alle weiteren Partien für den Rest des Jahres abzusetzen. „Das war eine Entscheidung der Vernunft, da waren sich alle sofort einig – das ging ratzfatz. Wir wollten auch den Spielern nicht zumuten, aus der Pause heraus direkt in Nachholspiele gehen zu müssen“, unterstreicht Teichert. Mit dem Beginn der Winterpause wird im Normalfall zugleich die Hallensaison eingeläutet. Doch die fällt diesmal Corona-bedingt ins Wasser – sowohl im Senioren- als auch im Jugendbereich wurden die Hallenspiele zwangsläufig gestrichen. „Ich bin schon ein bisschen traurig, dass die Hallen-Kreismeisterschaften Anfang des Jahres abgesagt werden mussten“, gibt Teichert zu und fügt an: „Diese Meisterschaften sind in den letzten Jahren immer besser geworden.“