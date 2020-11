Eine Achterbahnfahrt für den Blutdruck

Er stand 1986 mit dem VfB Stuttgart als junger Fußballer im Finale des DFB-Pokals (2:5 gegen Bayern München). Er traf 1991 im Europapokal der Landesmeister für den FC Hansa Rostock zum 1:0-Sieg gegen den FC Barcelona. Und er stieg 1997 mit dem VfL Wolfsburg in die 1. Bundesliga auf – nach dem unvergessenen 5:4-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05. Doch Michael Spies ist eben keiner, der groß in Erinnerungen schwelgt, der von seinen 219 Bundesliga- und 73 Zweitliga-Einsätzen viel erzählt.

„Das sind immer alte Kamellen von 1840“, sagt der inzwischen 55-Jährige schmunzelnd. Und der einstige Mittelfeldstratege schiebt gleich nach: „Ich lebe immer in der Gegenwart.“ Aus sportlicher Sicht heißt diese eben: MTV Gifhorn. Der „Spieser“ übernahm die Schwarz-Gelben vor der Saison 2018/2019, schaffte mit ihnen zweimal den Klassenerhalt und führte sie in der vergangenen Spielzeit ins Finale des NFV-Pokals. Und wenn Michael Spies schon nicht in Erinnerungen schwelgen möchte, dann bleiben wir eben in der Gegenwart. Was war also sein „schönster Moment“ beim MTV Gifhorn?

„Na klar, das Halbfinale in Spelle war schon ein Wahnsinns-Ereignis“, räumt er ein. Als krasser Außenseiter waren seine Gifhorner zum ersten Spiel nach der großen Corona-Pause ins Emsland gereist. Auf der einen Seite die Gastgeber, die seit Jahren zu den Spitzenteams der Oberliga gehören und ihren Erfolgskader zusammengehalten haben. Auf der anderen Seite die Schwarz-Gelben, die im Sommer vier Leistungsträger verloren hatten, die in der Vorsaison mehr als die Hälfte aller MTV-Tore erzielt hatten.

Also rührten die Gifhorner in Spelle Beton an, warfen sich in jeden Ball, gingen keinem Zweikampf aus dem Weg. „Es war super, wie sich die Jungs da reingehauen, wie sie gekämpft haben – das war echt megastark“, erinnert sich Spies gerne an die 90 intensiven, spannenden Minuten, die letztlich torlos blieben. So musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen – wie übrigens auch schon in den drei Runden zuvor.

Doch diesmal erlebte der MTV-Coach eine Inszenierung, die geschichtsträchtig war. „Das war ein verrücktes Elfmeterschießen“, sagt Spies. Sein Kapitän Tobias Krull parierte die ersten beiden Elfmeter, auf der anderen Seite waren Mario Petry und Malte Leese erfolgreich – der MTV führte 2:0, das Finale war zum Greifen nahe. Zwar folgte ein Gifhorner Fehlschuss, doch „Krulli“ hielt auch Elfmeter Nummer 3. „Mein Co-Trainer René Cassel hat schon gerufen: Wir sind im Finale. Ich habe ihm gesagt: Bleib locker, es ist immer erst entschieden, wenn es vorbei ist“, erzählt der MTV-Coach: „Mir wäre es lieber gewesen, wenn René Recht behalten hätte.“

Denn es folgten Momente, „in denen der Blutdruck im Eiltempo rauf und runter geschossen ist“, so Spies. Zwei weitere MTV-Schützen vergaben, zwei Speller trafen – das Elfmeterschießen ging in die Verlängerung, in der die nächsten sechs Schützen erfolgreich waren. Nummer 7 war Marius Martinowski, der zum 6:5 für den MTV verwandelte. Und dann war wieder Tobias Krull an der Reihe, der seinen vierten Elfmeter an diesem Tag parierte – und zum Jubellauf ansetzte!

„Die Dramatik da war schon irre“, gibt Spies zu, der dann doch – zumindest kurz – in Erinnerungen schwelgt. „Das war ähnlich wie damals bei unserem Aufstiegsspiel mit dem VfL Wolfsburg“, zieht er einen Vergleich zum eingangs beschriebenen 5:4-Sieg gegen Mainz. „Die Stimmung war toll, die Euphorie riesengroß – und das Ende war auch geil. Bei beiden Spielen…“