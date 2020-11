Dynamische Dreierkette & Co. – Kästorfs neuer Spielstil

Neuanfang mit neuem Trainer und neuen Gesichtern: Den Aufstieg verpasste der SSV Kästorf in der Corona-Saison nach Abbruch nur um Haaresbreite. Nun hat der Fußball-Landesligist einen kleinen Umbruch eingeleitet – der aber bislang schon Früchte getragen hat. Die Zwangspause kam Coach Sajmir Zaimi dabei durchaus ungelegen.

Schließlich lief es für seine Mannschaft bislang gut. Zehn Punkte aus vier Spielen, dazu 16 erzielte Tore, was Liga-Spitzenwert ist: „Insgesamt bin ich schon zufrieden“, meint Zaimi und schiebt nach: „Ich bin auch ein Trainer, der am liebsten die meisten erzielten Tore hat, der offensiv spielen lässt.“ Doch noch wichtiger sei ihm das Wir-Gefühl im Team. „Auch da hat man gesehen: Wir sind immer besser zusammengewachsen. Die Entwicklung ist sehr positiv.“

Der SSV-Trainer muss aber schmunzeln, wenn er an die Anfänge zurückdenkt. „Es wollten erst mal zehn Spieler auf Rechtsaußen spielen.“ So rechtslastig war das System aber dann doch nicht ausgelegt – also waren erst mal einige Gespräche nötig, „die aber auch sehr gut waren“, betont der Trainer. So hat er die Sicht der Spieler erfahren, konnte aber gleichzeitig seine Ideen in der Mannschaft verbreiten. Die wohl wichtigste dabei: Strenge Zuteilungen zu Positionen – das wird es so nicht geben. „Wir haben einen kleinen Kader, da ist Flexibilität ganz wichtig. Die Spieler haben auch die Qualität, um mehrere Rollen zu übernehmen“, setzt Zaimi auf Vielseitigkeit. „Ich möchte auch nicht, dass wir, nur wenn ein paar Spieler ausfallen, unser System umkrempeln müssen.“

Rochaden in der Defensive im Spiel

Apropos System: Da hat sich beim SSV etwas im Vergleich zur letzten Saison getan – und eine Änderung springt besonders ins Auge: Mal steht hinten eine Vierer-, dann aber wieder eine Dreierkette. Das variiert natürlich nicht willkürlich, sondern ist vom Ballbesitz abhängig. Hat der Gegner die Kugel und greift an, sortiert sich beim SSV die übliche Viererreihe, um Gegentore zu vermeiden.

Doch nach Ballgewinn vollziehen sich Verschiebungen: Die Außenverteidiger rücken extrem weit nach vorne und fungieren quasi als offensive Außenspieler. Derweil lässt sich einer der beiden Sechser in die Abwehrreihe fallen. „Die dynamische Dreierkette hilft uns gerade gegen tiefstehende Gegner“, ist Zaimi überzeugt – und genau solche Aufgaben muss seine Mannschaft in der Mehrzahl der Ligaspiele bestehen.

Im Konkreten wird das Aufbau- spiel gestärkt, findet der SSV-Trainer. Der „Sechser“ könne seine Spielstärke und Passgenauigkeit einbringen und sei gleichzeitig eine zusätzlich Anspieloption im Aufbau. Der nächste Vorteil: Die Außenbahnen sind so auch im letzten Angriffsdrittel durch die Außenverteidiger besetzt. Das eröffnet Kästorfs vier Offensivkräften Optionen und Freiheiten ­– beispielsweise um eine Seite zu überlagern. „Und so eröffnen sich auch noch häufiger 1-gegen-1-Situationen, die wir dann mit unserem Tempo für uns entscheiden können“, betont Zaimi. Letztlich führt das auch zu mehr Hereingaben – und dafür hat der SSV nun den perfekten Adressaten…

Vier Neue – Kästorf findet Torjäger

Denn neben neuem Trainer und neuer Spielidee kamen eben auch ein paar neue Spieler – unter anderem Jannes Drangmeister. Der beim MTV Gifhorn ausgebildete Mittelstürmer fügte sich beim SSV Kästorf blendend ein: Sieben Tore in vier Spielen, damit führt der Neuzugang vom VfL Germania Ummern die Torjägerliste an, „und ich bin zuversichtlich, dass er auch am Ende der Saison ganz oben stehen kann, wenn er weiter fleißig arbeitet“, betont sein Trainer, der sich in dieser Hinsicht aber kaum Gedanken macht: „Jannes ist immer beim Training, will sich verbessern und lernen. Ein toller Junge.“ Neben seinen Abschlussqualitäten glänzt Drangmeister auch immer wieder mit Vorlagen – ein echter Glücksgriff für Kästorf, das seit Jahren einen solchen Stürmer gesucht hat.

Ein weiterer Glücksgriff könnte Adrian Thaqi werden. Der beim TSV Havelse in der A-Jugend-Bundesliga ausgebildete Offensivmann konnte beim MTV Wolfenbüttel und den FT Braunschweig in der Oberliga nicht Fuß fassen und gelangte so zum SSV. „Er ist wahnsinnig talentiert, musste aber erst noch im Herrenbereich ankommen“, so Zaimi. „Gerade für ihn tut mir die Pause leid, denn er hat richtig Fahrt aufgenommen. Als wir gegen Eintracht II in Unterzahl waren und zurücklagen, haben er und Jannes gemacht und getan, sind von links nach rechts gerannt.“ Neben der Mentalität seien insbesondere seine Schüsse aus 20 bis 30 Metern „eine echte Waffe“, so Zaimi.

Meriton Thaqi – der Cousin von Adrian Thaqi und Albert Hajdaraj – und Kuersat Demirci sind derweil (noch) Zukunftsversprechen, die ihr Potenzial jedoch bereits angedeutet haben. Beide seien sehr lernwillig – hätten aber eben auch noch ein paar Dinge zu lernen. Meriton Thaqi sei für die Defensive eine tolle Ergänzung und bringe gerade die physischen Attribute bereits mit. „Aber er will manchmal die Aktionen noch zu sehr erzwingen, er muss noch etwas ruhiger werden“, befindet der SSV-Trainer. Kuersat Demirci habe wiederum ein ganz feines Füßchen und eine tolle Technik, müsse aber körperlich zulegen und sich manchmal noch früher vom Ball trennen. Zaimi ist aber überzeugt, „dass wir an beiden in der Zukunft noch jede Menge Freude haben werden“.

Hoffen auf Training für „Wir-Gefühl“

Apropos Zukunft: Durch Corona ist momentan noch offen, wann Kästorfs Anhänger auf dem Feld „Tiki-Thaqi“, die dynamische Dreierkette und vor allem weitere Drangmeister-Tore sehen dürfen. „Es wäre wichtig, dass wir bald wissen, wann es genau weitergeht – wir müssen ja auch planen“, gibt der SSV-Coach zu bedenken. „Ich hoffe, dass wir bald zumindest wieder in Kleingruppen trainieren dürfen, damit sich das Team wieder sieht, damit das Wir-Gefühl nicht durch die lange Pause verloren geht.“

Und damit vielleicht auch ein Neuzugang das erste Mal die Mannschaft trifft? „Wir sind in guten Gesprächen“, erklärt Zaimi vielsagend, auch wenn noch keine Verstärkungen fix sind. Aber wenn Spieler im Wechselfenster im Januar zur Mannschaft stoßen, dann nur, „wenn sie auch eine echte Verstärkung sind. Und sie müssen die richtige Einstellung haben, müssen Fußball mit uns spielen wollen“, stellt der Trainer klar.

Akute Baustellen gebe es im Kader nämlich nicht: Der neue Trainer ist sehr zufrieden mit seinen Schützlingen und deren Entwicklung – und freut ich auf das, was noch kommen wird: „Wir stehen noch am Anfang der Entwicklung.“