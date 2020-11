VfR-Geburtstagslauf: Zehn Athleten knacken Marathondistanz

In diesem Jahr machen es die Umstände allen Vereinen schwierig bis unmöglich, ihre traditionellen Veranstaltungen durchzuführen. Viele der liebgewonnenen Events in den diversen Sportarten mussten bereits abgesagt werden. Die Laufsparte des VfR Wilsche-Neubokel findet hingegen immer wieder Wege, Veranstaltungen unter der Corona-Lage angepassten Bedingungen stattfinden zu lassen, so nun auch den jährlichen Geburtstags-Etappen-Marathon.

Dieser wird stets Mitgliedern der Sparte gewidmet, die im jeweiligen Jahr einen besonderen Geburtstag begehen. Dieses Mal lief er unter dem Namen Bianca-Jens-Silvia-Dierk-Christian-Insa-Oliver-Lars-Stefan-Sina-Geburtstags-Etappen-Marathon. Anders als sonst konnten die Läufer nicht in einer großen Gruppe starten. Sie liefen stattdessen alleine oder in Kleinstgruppen auf selbst bestimmten Strecken und meldeten dann ihre absolvierten Distanzen samt eines Fotos an Laufspartenleiter Stefan Hölter. Auch ihre Startzeit konnten die Teilnehmer frei wählen, sie hatten am Tag der Veranstaltung von 0 Uhr an bis Nachmittag Zeit.

„Die Corona-Maßnahmen haben den sportlichen Charakter der Aktion stark verändert, aber mit viel Kreativität haben sich unsere Sportler den Spaß und die Freude am Geburtstagslauf im grauen November nicht nehmen lassen. Ich erhielt über 50 Mut machende Bilder von den Laufstrecken im Landkreis Gifhorn, Braunschweig, Hamburg und dem Harz“, erklärte Hölter.

Der Laufspartenleiter selbst ging pünktlich um Mitternacht gemeinsam mit Arne Rademacher als Erster auf die Strecke durch die Fahle Heide. Die Ehefrauen der beiden sorgten mit ihren Fahrrädern für ausreichend Beleuchtung. Dierk Hagenah aus Vollbüttel, einer der zehn Jubilare, hatte versprochen, dass er auch mitten in der Nacht eine kleine Stärkung an der Haustür bereithält. Von diesem Angebot machten Hölter und Rademacher Gebrauch, ehe es für sie durch die Gifhorner Heide zurück nach Neubokel ging.

Für alle weiteren Läufer hatte Hagenah schon im Vorfeld Verpflegungstüten gepackt und diese verteilt. Astrid Blume, die „Läuferin des Jahres“ der VfR-Sparte, erklärte hinterher: „Nach meinem 16-Kilometer-Lauf habe ich mich genüsslich mit den Leckereien gestärkt!“

Die Aktiven glänzten ansonsten nicht nur mit ihren sportlichen Leistungen, sondern auch mit Kreativität: Beispielsweise bastelten sie Schilder, gestalteten Startnummern und organisierten Mini-Laufgruppen mit zwei Haushalten. Vater und Sohn Evers aus Isenbüttel sammelten so beim Marathon fleißig Stempel für die Harzer Wandernadel.

Letztlich kamen zu Ehren der Jubilare insgesamt 802 gelaufene Kilometer zusammen. Mit Dominik Bennett, Andreas Freise, Alexander Burkart, Wolfgang Vocht, Ines Roessler, Maren Otte, Karsten Evers, Melvin Evers, Stefan Hölter und Marcus Zeinert absolvierten zehn Läufer jeweils die Marathondistanz, die beiden Letztgenannten sogar einen Ultra mit knapp 50 Kilometern.

Bei der abschließenden Videokonferenz um 17 Uhr war sich das Organisationsteam einig: „Wir sind auf dem richtigen Weg und werden in diesen schwierigen Zeiten weitere Mitmachaktionen anbieten“, sagt Hölter, der auch im ständigen Austausch mit den Veranstaltern der „German Road Races“, gewissermaßen der Stimme des deutschen Laufsports, ist. Auch mit dem Präsidenten und ehemaligem Sportdirektor vom Berlin Marathon, Horst Milde, herrscht Einigkeit: „Der Laufsport ist systemrelevant, bietet der Bevölkerung durch Bewegung in der Natur eine Stärkung des Immunsystems und verbessert die allgemeine Fitness!“

Vor diesem Hintergrund, so Hölter, müssten die Behörden und die Politik auf Landes- und Bundesebene überzeugt werden, den Laufsport zu unterstützen. Am Wochenende werden die German Road Races bei der virtuellen Jahrestagung dazu weitere Strategien entwickeln. „Ich werde mit unseren Ideen dabei sein“, kündigt Hölter an und verrät: „Unsere Läufer können sich schon auf die nächste Aktion freuen, eine Advents-Wochen-Challenge.“