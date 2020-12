Das „Calberlah-Gen“ – eine grün-weiße Erfolgsgeschichte

Vor eineinhalb Jahren wurde beim SV Calberlah eine Erfolgsgeschichte begonnen, die die Grün-Weißen nun in der Fußball-Landesliga fortschreiben – mit teils kuriosen Kapiteln wegen der Corona-Pandemie. Die wichtigsten Zutaten für diese Story? Das sind ein Projekt, zwei Generationen – und das Calberlah-Gen. An ihr Ende ist diese Geschichte aber noch lange nicht angelangt.

„Prädikat: sind angekommen“

Keine Frage, für die Calberlaher ist 2020 ein besonderes Jahr. Erst die Saisonunterbrechung, dann der Abbruch der Spielzeit 2019/2020 – und nun stellte sich die große Frage: Geht es vielleicht sogar hoch in die Landesliga? Vom Punktequotienten her lag das Team gleichauf mit der TSG Mörse – die hatte aber den besseren Tordifferenzquotienten. Weil Mörse allerdings Regularien für die Landesliga nicht erfüllte, durfte schließlich Calberlah in diese Klasse aufsteigen. „Ich bin aber überzeugt, dass wir den Aufstieg sportlich erreicht hätten, wenn wir die Rückrunde gespielt hätten. Die Substanz dafür war da“, betont SV-Coach Stefan Timpe.

Danach begann der SVC jedoch nicht, wie verzweifelt nach etablierten Landesliga-Kickern zu suchen, um die junge Mannschaft zu verstärken, sondern setzte den eingeschlagenen Weg mit dem aktuellen Kader fort. Im Bezirkspokal deutete das junge Team, beispielsweise Torjäger Sebastian Wagner-Reyes (5 Tore in 6 Pokalpartien), an, welches Potenzial es hat. Trotzdem: Vor dem Ligastart galt Calberlah als heißer Abstiegskandidat.

Aber der Auftakt war furios: Einem 1:1 beim SV Reislingen/Neuhaus folgte ein 5:0-Kantersieg gegen Eintracht Braunschweig II. Gegen den TSV Germania Lamme (0:4) und den SSV Kästorf (1:4) setzte es jedoch auswärts klare Niederlagen. „Wir können das 5:0 aber genauso gut einordnen wie das 0:4“, erklärt Timpe, der insgesamt sehr zufrieden mit seiner Mannschaft ist. Denn die vier ersten Punkte hat sie sich nicht irgendwie zurecht gemurmelt, sondern mit spielerischen Mitteln verdient. „Auch wenn es erst vier Spiele waren, würde ich uns daher schon das Prädikat verleihen, dass wir angekommen sind“, so der SVC-Coach. Die Mannschaft habe eine tolle Entwicklung genommen – deren Anfang aber nicht im Jahr 2020 liegt.

Ein Projekt mit einer Geheimzutat

Den Beginn dieser Geschichte sieht er im Sommer 2019. „Seitdem hat sich hier in Calberlah so viel auf und neben dem Platz getan. Der ganze Verein hat sich toll entwickelt“, sagt Timpe, der zugibt: „Früher, bevor ich hier angefangen habe, war ich dem Verein gegenüber noch skeptisch eingestellt. Mittlerweile, bei dem, was hier alles passiert, ist das nur noch pure Begeisterung. Es ist einfach die Gesamt-Story, die passt.“ Der Aufstieg – er ist aus Timpes Sicht ein früher Lohn für das, was beim SVC geleistet wird.

An der Entwicklung auf dem Feld hat er selbst als Trainer des Teams großen Anteil. 2019 wurde ein Umbruch eingeleitet, ein Projekt begonnen. Es kamen etliche junge Spieler, die im Training eine konkrete Spielidee eingeimpft bekamen. Der Kern dieser: Spielerische Lösungen finden, mit dem Ball etwas Konstruktives anfangen wollen. Eine Saat, die rasch aufgehen und Früchte tragen sollte. Denn die noch unerfahrenen Talente, die bereits in der Bezirksliga rasch über sich hinauswuchsen, haben schnell das für die Landesliga nötige Niveau erreicht und Leistungen gezeigt, die ihnen – vor allem so früh – wohl die Wenigsten zugetraut hatten.

Allerdings handelt es sich bei diesem Projekt nicht um eine bloße Verjüngung des Kaders: Der „neuen Generation“ sollte eine weitere Idee eingepflanzt werden – quasi die Geheimzutat für den jetzigen Erfolg. „Als ich hier angefangen habe, meinte ein alter Spieler, dass wir der jungen Generation dieses Calberlah-Gen mitgeben müssen“, erinnert sich Timpe mit einem Schmunzeln. Dieses „Calberlah-Gen“ lässt sich in absolutem Team-Zusammenhalt und großer Verbundenheit zum Verein übersetzen. Deswegen wurden auch nicht wahllos Talente in den Kader geholt. „Arne Weidemann kommt aus Calberlah. Marius Greszik kommt aus Calberlah. Johann Weiß kommt aus Calberlah…“, beginnt Timpe aufzuzählen.

Dazu wurde den „jungen Wilden“ von den erfahrenen Calberlahern vorgelebt, was das „Calberlah-Gen“ ist – und vielleicht hat auch die aktuelle Situation dazu beigetragen: „Für die spielerische Entwicklung sind die Corona-Pausen sicherlich nicht gut. Aber was den Zusammenhalt betrifft… da hat es zumindest nicht geschadet – und vielleicht sind wir deswegen sogar noch enger zusammengewachsen“, meint der Calberlaher Trainer.

Deutlich wurde das während der kurzen Punktspielphase: Verteidiger Yannick Grünheid erlitt in der Partie gegen Eintracht II einen Kreuzbandriss – die nächste langwierige Verletzung für den Hünen. „Das war so bitter für ihn und tat der Mannschaft unendlich leid“, erinnert sich Timpe. Kurzerhand klebten sich dann alle Calberlaher vor dem Gastspiel in Lamme Grünheids Nummer 28 auf Trikots und Jacken und posierten für ihren Mitspieler. „Das war nicht irgendwie gekünstelt – das kam von Herzen.“

Die Säulen der Mannschaft

Das Calberlah-Gen, es scheint der jungen Generation also erfolgreich eingeimpft worden zu sein. Die Rolle der erfahrenen Spieler geht aber weit darüber hinaus, nur gute Werte zu vermitteln. „Sie sind ganz wichtig auf dem Platz. Spieler wie Freddy und Philipp Korsch, Justus Linke oder auch Lukas Karwehl nach seiner Rückkehr sind enorm wichtig, sind Säulen dieser Mannschaft“, betont der Trainer. Bei 18-, 19- und 20-Jährigen ist auf dem Platz eben auch viel „Jugend forscht“ angesagt – und dabei passieren Fehler. „Die bügeln unsere erfahrenen Spieler dann aus. Aber sie helfen den jungen auch dabei, sich nach solchen Fehlern wieder aufzurichten und weiterzumachen“, erklärt Timpe. Oder mit anderen Worten: Der Mix aus alter und junger Generation, er scheint auf dem Feld sehr gut zu passen.

Doch nicht nur auf dem Platz spielen langjährige Calberlaher Kicker eine eminent wichtige Rolle – und hier schließt sich der Kreis zur grandiosen „Gesamt-Story“, die Trainer Timpe angesprochen hat. Denn die „alten“ Calberlaher übernehmen auch im Verein und in der Sparte Verantwortung: Sei es Julian Plagge als Spartenleiter, Marcel Hernier in der Herren-Spielleitung oder Hendrik Theuerkauf in Marketing-Fragen.

Optimistisch für das Husarenstück

Der Zukunft blickt der SVC-Coach Timpe daher optimistisch entgegen. „Wir haben gute Chancen, die Klasse zu halten. Die Substanz dafür ist da“, meint er. Allerdings wird ein Husarenstück notwendig sein und es „spannend bis zum letzten Spieltag bleiben. Wobei: Ich hoffe, dass wir es am vorletzten Spieltag schaffen. Unser letztes Spiel ist gegen Isenbüttel…“ Und ein Abstiegsdrama gegen den Nachbarn – das brauche keiner. Aber selbst im Falle des Abstiegs „bin ich überzeugt, dass diese Mannschaft nicht auseinanderfallen würde“, so Timpe. Hier ist schließlich seit 2019 etwas zusammengewachsen, das nach einem Rückschlag im Zweifelsfall noch stärker zurückkommen würde.

Auch fernab von der Klassenzugehörigkeit dürfte der SVC bestens aufgestellt sein für die Zukunft – junger Kader und engagierter Vereinsverantwortlicher sei dank. „Wir müssen nur auch immer wieder neue Spieler nachführen“, sagt Timpe, der so verhindern will, dass in einigen Jahren wieder ein Umbruch nötig sein wird. Mit Marcel Hekkel hat der Trainer da auch schon einen Kandidaten im Blick. „Er ist aktuell noch Torwart unserer A-Junioren, aber nach der Saison möchte ich ihn hoch holen. Er ist unglaublich talentiert“, schwärmt der Coach. „So etwas brauchen wir noch mehr: Calberlaher Spieler, die sogar aus der eigenen Jugend kommen.“ Und wenn Stefan Timpe so vom nächsten möglichen SVC-Leistungsträger spricht, merkt man: Das Calberlah-Gen wurde nicht nur seinen jungen Spielern mitgegeben. Er selbst ist nach eineinhalb Jahren bei Grün-Weiß ebenfalls ein Träger davon.