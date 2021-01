„Es passt einfach“: Calberlah verlängert mit Stefan Timpe

Stefan Timpe verlängert: Wann und wie es mit der Saison für den SV GW Calberlah in der Fußball-Landesliga weitergeht, ist noch offen. Fest steht aber, dass die Grün-Weißen den eingeschlagenen Weg fortsetzen werden. Der Verein hat nun bekannt gegeben, dass die Arbeit mit Trainer Timpe über die Saison hinaus fortgesetzt wird.

Neuer Kader, neuer Spielidee – großer Erfolg

„Es ist ein tolles Signal, dass der bestmögliche Trainer für uns weiterhin an Bord bleibt, sodass wir zusammen die kommende Saison planen und bestreiten können“, äußert sich SV-Spartenleiter Julian Plage über die Verlängerung. Und die Freude kommt nicht von ungefähr: Stefan Timpe hat bereits jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bereits in seinem ersten Jahr (Saison 2019/2020) führte der Coach sein Team zum Aufstieg in die Landesliga – und in der neuen Spielklasse hat sich Calberlah in den wenigen Spielen vor der Zwangspause ordentlich präsentiert.

Neben den sportlichen Erfolgen hinterließ Timpe aber auch in Kader der Grün-Weißen deutliche Spuren, denn er leitete einen Umbruch am Barnbruch ein. Der SVC-Coach lotste einige junge Talente wie Torjäger Sebastian Wagner-Reyes zu den Grün-Weißen, um den Kader zu verjüngen. Außerdem implementierte er seine ballbesitzorientierte Spielphilosophie, mit der das Team trotz fehlender Erfahrung prompt Erfolg hatte. Keine Frage: Für Calberlah war die Verpflichtung ein Glücksgriff.

Timpes Bauchgefühl: „Sind noch nicht fertig“

Doch auch Timpe ist sehr dankbar für die Chance, die ihm die Grün-Weißen gegeben haben: „Es passt einfach zwischen dem, was sich die Verantwortlichen und was ich mir vorstelle“, erklärt Timpe. Deswegen hatte er auch nicht lange überlegen müssen, als die Anfrage kam. „Mein Bauch hat mir gesagt, dass wir noch nicht fertig sind. Wir haben hier so viel Gutes erreicht, was wir Corona-bedingt aber noch gar nicht so recht genießen konnten.“

Dem Trainer gefällt zudem die Art und Weise, wie er in Calberlah arbeiten darf: „Es wird nicht auf die Liga geguckt“, so Timpe. Statt zwanghaft zu versuchen, nun die Landesliga zu halten, stünde die langfristige Entwicklung im Vordergrund. „Es geht dem Verein um die Identität. Es hat Calberlah, glaube ich, schon seit vielen Jahren ausgezeichnet, dass die Identität an erster Stelle steht“, meint Timpe. Das sei jetzt auch die Herausforderung: Die Identität, einer neuen Generation mitzugeben und sie neu zu erfinden beziehungsweise weiterzuentwickeln.

Während nun Klarheit darüber herrscht, wie der Landesligist seinen Weg fortsetzen möchte, bleibt eben unklar, wann Calberlah sportlich die nächsten Schritte machen darf. Timpe hat eine Vorahnung: „Vor April wird wahrscheinlich kein Amateurfußball möglich sein, wenn man die aktuellen Entwicklungen beobachtet.“ Ob die Saison dann noch beendet werden könne, sei ungewiss. Der Coach fürchte, dass es wieder auf einen Abbruch hinauslaufen könnte.