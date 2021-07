Der NFV-Kreis Gifhorn trauert um Jürgen Fricke

Wenn es zu Spielabbrüchen oder groben Unsportlichkeiten der Fußballer – etwa in Form von Tätlichkeiten gegen die Schiedsrichter – kam, waren er und sein Team stets zur Stelle: Seit 1998 war Jürgen Fricke ehrenamtlich im Sportgericht des NFV-Kreises Gifhorn tätig, ehe er im Jahr 2001 den Vorsitz übernahm. Nun ist der frühere Unparteiische am vergangenen Freitag plötzlich und unerwartet im Alter von 66 Jahren verstorben.

Die Betroffenheit beim NFV-Kreis Gifhorn ist entsprechend groß. „Jürgens Engagement im Fußballkreis Gifhorn und sein verantwortungsvolles Wirken werden uns immer ein Vorbild sein. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie“, teilte Sven Bärensprung, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, im Namen des Kreisverbandes mit.

Bei durchschnittlich 13 Fällen pro Jahr konnte sich der frühere Sportgerichtsvorsitzende in seiner 20-jährigen Amtszeit über mangelnde Arbeit wahrlich nicht beklagen und rief die Sportler immer wieder zum fairen Miteinander auf.

Seine eigene Fußballkarriere beendete Jürgen Fricke, der beim MTV Gifhorn von der Jugend bis zur ersten Herrenmannschaft spielte, nach einer Verletzung frühzeitig. Bei den Spielen der Schwarz-Gelben an der Flutmulde war er aber weiterhin ein gern gesehener Gast und besuchte auch regelmäßig die Heimspiele des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg.

Als Referee schaffte es Fricke durch die Förderung von Schiedsrichterobmann Hartmut Krüger sogar bis in die Oberliga. Gerne erinnerte er sich an den 12. Oktober 1988, als der leidenschaftliche HSV-Fan das Spiel „seines“ Hamburger SV gegen eine Sassenburg-Auswahl leiten durfte. Gelbe Karten gab es in diesem Spiel, das der Bundesligist aus der Hansestadt mit 14:2 gewann, für Manfred Kaltz, Oliver Bierhoff und Bruno Labbadia.

Später fragte ihn der damalige NFV-Kreis-Vorsitzende Egon Trepke, ob er nicht Interesse hätte, im Sportgericht tätig zu sein. Unter Adolf Heine begann Fricke dann seine Laufbahn beim Sportgericht und durfte sich im August 2018 gemeinsam mit seinem Stellvertreter Rainer Königsmann und Beisitzer Wilhelm Rauschenbach über einen Auftritt in der Radiosendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 freuen.

Dort verkündete der Mann, der von einigen Verbandskollegen augenzwinkernd als „Scharfrichter“ bezeichnet wurde und in diesem Jahr ohnehin vom Amt des Sportgerichtsvorsitzenden zurückgetreten wäre, auch sein Motto, nach dem er und seine Mitstreiter stets handelten: „Fußball wird auf dem grünen Rasen gespielt und nicht am grünen Tisch verhandelt.“

