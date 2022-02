Hillerse zeigt Nehmerqualitäten und siegt am Ende deutlich

Das Ergebnis täuscht am Ende etwas über den Spielverlauf hinweg, doch das dürfte dem Fußball-Bezirksligisten TSV Hillerse egal sein, denn: Die Mannschaft des Trainergespanns André Brömel/Julian Wildemann fuhr beim SV Reislingen/Neuhaus einen 6:2 (2:1)-Erfolg ein und feierte damit den dritten Sieg im vierten Spiel der Abstiegsrunde. „Der Sieg ist absolut verdient, aber mindestens zwei Tore zu hoch ausgefallen“, ordnete Brömel den Erfolg seines Teams nach der Partie sachlich ein.

Grund zur Zufriedenheit bot ihm aber unter anderem, dass der TSV Rückschläge gut wegsteckte. So zum Beispiel das 0:1 Mitte des ersten Durchgangs, nachdem „wir schon deutlich besser waren, mehr Ballbesitz hatten und ein bis zwei Tore hätten schießen können“, berichtete Brömel. Die Gäste glichen in Person von Leon Dentzer umgehend aus, kurz vor der Pause sorgte Dominik Dünow für die erstmalige Führung der Hillerser.

„Reislingen hat zur zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt und mit zwei Sechsern gespielt. Wir hatten 20 Minuten Probleme, uns darauf einzustellen“, gab Brömel zu. Per Freistoß glich Luca Menzel aus, ehe der eingewechselte Tim Bach in Spielminute 83 nach einem Steckpass frei vor SVR-Keeper Finn Hammerschmidt auftauchte und den TSV per Heber wieder auf die Siegerstraße brachte. „Wir hatten das Zepter nach dem 2:2 wieder übernommen. Nach dem 3:2 ist Reislingen ein bisschen auseinandergefallen“, merkte der Hillerser Coach an. Rechtsverteidiger Dünow schnürte den Doppelpack, der neu gekommene Jan-Ole Schulz ebenso.

Tore: 1:0 Bülter (22.), 1:1 Dentzer (25.), 1:2, 2:4 Dünow (41., 87.), 2:2 Menzel (63.), 2:3 Bach (83.), 2:5, 2:6 Schulz (90.+1, 90.+3).

