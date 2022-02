1:3 – SSV Kästorf verliert zum Jahresauftakt

Die Personalsorgen waren groß, und dennoch waren Punkte im Bereich des Möglichen für die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf. Die Rot-Weißen mussten sich dem SSV Nörten-Hardenberg trotz einer ordentlichen Leistung aber mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. „Wir haben ein Spiel verloren, das wir nicht verlieren müssen. Ich kann der Mannschaft in Sachen Leistung und Engagement aber keinen Vorwurf machen“, konstatierte Trainer Sajmir Zaimi.

Kästorfs Coach hatte schon im Vorfeld des ersten Pflichtspiels in 2022 angekündigt, den Fokus mit seiner Elf aufgrund der angespannten Personallage zunächst auf die Defensive legen zu wollen. Und genau das setzten die Kästorfer von Minute 1 an um, standen hinten sicher und ließen nur wenig zu. Die erste echte Chance der Gäste hatte Tobias Stief, der frei vor Schlussmann Chris Neuschulz überhastet abschloss und das Tor verfehlte (22.). Auf der Gegenseite hatte Noah Mamalitisidis Gäste-Keeper Dennis Koch per Fernschuss zu einer Parade gezwungen (16.).

Ein torloses Remis zur Pause wäre durchaus leistungsgerecht gewesen, doch in Spielminute 39 ließ Nörtens Torjäger Lucas Duymelinck einmal seine ganze Klasse aufblitzen. Er setzte sich im Zweikampf gegen das Kästorfer Innenverteidiger-Duo Marius Saikowski/Kerim Nurdogan durch und ließ Neuschulz mit seinem Abschluss keine Chance – das 0:1.

Mit der knappen Gäste-Führung ging es zwar in die Pause, nach Wiederbeginn ließ die Antwort der Zaimi-Elf aber nicht lange auf sich warten. Nico Gercke trat einen Freistoß in den Strafraum, wo Nurdogan den Ausgleich erzielte (55.). Nils Hillemann hätte die Schwarz-Gelben um ein Haar wieder in Führung gebracht (58.), Mamalitsidis und Nico Gercke verpassten derweil innerhalb kürzester Zeit das 2:1 (70.).

Fast im Gegenzug schlugen die Gäste zu: Saikowski und Torwart Neuschulz bekamen den Ball nicht weg, Hillemann schob ins leere Tor ein (71.). Außer eines Freistoßes von Jannes Drangmeister, den Koch souverän entschärfte (74.), ging bei den Kästorfer nach vorn nicht mehr viel zusammen. Stattdessen verpasste Patrick Gemende die Entscheidung (79.), bestraft wurde sein Fehlschluss vom Strafraumeck aber nicht. Hillemann sorgte nur wenig später für den Endstand.

„Wir haben in den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit mehr Druck aufgebaut und sind dadurch verdient zum Ausgleich gekommen“, sagte Zaimi. „Leichtsinnige Fehler und Unstimmigkeiten“ hätten dann zu den Gegentoren geführt, so der Kästorfer Coach.

SSV: Neuschulz – Meriton Thaqi, Saikowski, Nurdogan, Brandt – Tsampasis, Gercke – Irek (79. Bammel), Zeqiri (79. Subotic), Mamalitsidis (83. Goedecke) – Drangmeister.

Tore: 0:1 Duymelinck (39.), 1:1 Nurdogan (55.), 1:2, 1:3 Hillemann (71., 80.).

