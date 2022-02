2:1 – Achtungserfolg für den MTV Gifhorn

Er erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für den MTV in Heeslingen: Innenverteidiger Athanasios Palanis (links).

Sie hatten schon im letzten Test gegen Oberliga-Meister 1. FC Germania Egestorf/Langreder (2:4) einen guten Eindruck gemacht – und setzten diesmal sogar noch einen obendrauf: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn gewannen das Vorbereitungsspiel beim Aufstiegsrunden-Teilnehmer Heeslinger SC mit 2:1 (0:1), „letztlich sogar verdient“, wie Co-Trainer Michael Müller befand.

Keine Frage, nach zuletzt drei Niederlagen in Serie war der Erfolg Balsam für die schwarz-gelbe Seele. „Es ist doch schön, wenn man nach einer harten Trainingswoche auch noch gewinnt“, meinte Müller, der „von einer deutlichen Leistungssteigerung“ sprach, schmunzelnd. Nicht nur als Mannschaft, „sondern auch in persönlicher Hinsicht“.

Dabei ließen sich die Gifhorner in einem ausgeglichenen ersten Durchgang auch von einem Eigentor nicht aus der Bahn werfen – als Letzter war Sören Saikowski (34.) am Ball. „Gefühlt war es aber schon in der Entstehung ein Eigentor. Es gab ein Missverständnis zwischen den beiden Innenverteidigern“, erklärte Michael Müller. „Wir hatten selbst ein, zwei Chancen. Die erste Halbzeit war schon sehr ordentlich“, konstatierte der Co-Trainer.

Und es sollte noch besser werden aus Sicht der Gäste. Heeslingens Torwart konnte einen Schuss von Marvin Luczkiewicz nur nach vorne abwehren, Athanasios Palanis stand goldrichtig und staubte zum 1:1 (57.) ab. „Das war eine gute Reaktion nach der ersten Halbzeit“, freute sich Müller, der mit dem Remis beim Abpfiff schon zufrieden gewesen wäre. Doch die letzte Aktion brachte dem MTV sogar noch den Sieg: Nach einer Balleroberung wurde Malte Leese auf die Reise geschickt, behielt die Nerven und erzielte in der 90. Minute noch den 2:1-Siegtreffer für die Gifhorner, die sich somit mit einem Erfolgserlebnis auf die rund zweieinhalbstündige Heimreise begeben durften. „Wir haben das Tempo über 90 Minuten halten können“, so Müller.

Tore: 1:0 Eigentor Saikowski (34.), 1:1 Athanasios Palanis (57.), 1:2 Malte Leese (90.).

