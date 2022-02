5:4 gegen Vordorf: Schwülper jubelt nach wilder Schlussphase

Fußball-Kreisligist FC Schwülper hat im Rahmen seiner Vorbereitung ein erneutes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Bezirksligisten TSV Vordorf (Abstiegsrunde) setzte sich der Tabellenzweite der Staffel B dank einer starken Schlussphase mit 5:4 (1:2).

Nach einer frühen Führung durch Lauritz Macht hatten die Gäste das Spiel der Doppelpack von Dominik Reinecke noch vor der Pause gedreht. „Wir haben dann in der Halbzeit gesagt, dass wir an die ersten 20 Minuten anknüpfen wollen“ erklärte FC-Trainer Thorsten Meyer. Marlon Schade erzielte den Ausgleich, Timm Albrecht die erneute TSV-Führung, Macht stellte wiederum alles auf Anfang. „Nach dem 2:2 waren wir wieder griffig. Die Vordorfer wollten aber zeigen, was sie können. Wichtig war, dass wir aggressiv dagegengehalten haben“, fand Meyer.

Schade traf zum 4:3, doch Benjamin Köhler besorgte per Kopf das 4:4. Am Ende war es Lauritz Macht, der die Schwülperaner mit seinem dritten Treffer jubeln ließ. Meyer: „Wir haben Moral bewiesen und kämpferisch ins Spiel zurückgefunden. Der Sieg ist somit verdient.“

Tore: 1:0 Macht (3.), 1:1, 1:2 Reinecke (24., 30.), 2:2 Schade (55.), 2:3 Albrecht (65.), 3:3 Macht (74.), 4:3 Schade (86.), 4:4 Köhler (89.), 5:4 Macht (90.).

tim

