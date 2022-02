Unterschiedliche Gemütslagen

Marie Knispel setzte sich in ihrem Einzel knapp durch und hatte so großen Anteil am Sieg der Gifhornerinnen.

Die Damen des TC Grün-Weiß Gifhorn haben den Oberliga-Klassenerhalt mit einem Auswärtssieg gegen den VfL Westercelle endgültig unter Dach und Fach gebracht. Die Herren der Grün-Weißen sind indes nicht über ein 3:3 gegen den DSV Hannover hinausgekommen und befinden sich weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Damen-Oberliga

VfL Westercelle – TC GW Gifhorn 2:4. Nach dem Rückzug des HTV Hannover hatte der erste von zwei Absteigern ohnehin schon festgestanden. Zudem war es sehr unwahrscheinlich, dass der punktlose Bremer TC noch an den Gifhornerinnen vorbeizieht. Nun ist das Thema Abstieg aber auch in der Theorie vom Tisch. Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Gäste hatten zwei Siege im Matchtiebreak.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mina Lukic, für den TC im vierten Einzel am Start, erzwang diesen nach dem 2:6 im ersten Durchgang mit einem im Tiebreak gewonnenen zweiten Satz. Die knappeste Entscheidung im Tennis wurde zu einem echten Krimi, den Lukic aber mit 10:8 für sich entschied. Die ersten beiden Sätze hätten bei Gifhorns Nummer 3, Marie Knispel, nicht enger verlaufen können. Nach einem 7:6, 6:7 ging es in den Matchtiebreak, den Knispel deutlich mit 10:4 gewann.

Sandra Ebeling fand sich ebenfalls im verkürzten dritten Durchgang wieder, musste ihrer Gegnerin allerdings zum Sieg gratulieren (3:6, 6:3, 7:10). Mit Spannung nichts zu tun hatte derweil das Spitzeneinzel zwischen Gifhorns Youngster Mailina Nedderhut und Zoe Michelle Schmidt. Nedderhut machte kurzen Prozess – 6:0, 6:1.

Ein Punktgewinn war dem Gast sicher, Nedderhut/Lukic (6:2, 6:3) machten den Auswärtssieg perfekt. Dass Ebeling/Knispel mit 3:6, 4:6 verloren, fiel am Ende nicht mehr ins Gewicht.

Herren-Landesliga

TC GW Gifhorn – DSV Hannover 3:3. Mit einem Sieg wäre das Erreichen des Klassenerhalts in der kommenden Woche beim Schlusslicht MTV Eintracht Celle wohl nur noch Formsache gewesen. Nach zwei Erfolgen von Hagen Henny (6:0, 6:3) und Leon Peranovic (6:3, 3:6, 10:5) führten die Hausherren nach der ersten Einzelrunde sogar mit 2:0, doch weder Thorge Schulz (4:6, 2:6), noch Louis Egbe (3:6, 1:6) gelang der vermutlich vorentscheidende dritte Punkt.

Der Gesamtsieg war aber auch beim Stand von 2:2 noch in Reichweite, zumal es in beiden Doppeln in den Matchtiebreak ging. Henny und Peranovic entschieden diesen mit 10:5 für sich, auf dem anderen Platz reichte es für Schulz und Egbe beim 6:10 allerdings nicht. Somit braucht es in Celle ein 6:0, um die Klasse doch noch zu halten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de