Gifhorn. Mit einem bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie wartet der 7. Gifhorner Lauftag am 24. April auf.

Gifhorner Lauftag: Siebte Auflage steigt am 24. April

Die Sportler und Zuschauer können sich endlich wieder auf eine große Laufveranstaltung freuen. Nach den Pandemie-bedingten Absagen in 2020 und 2021 feiert der Gifhorner Lauftag am 24. April sein Comeback und geht in die mittlerweile 7. Auflage.

„Die Ampel steht endlich wieder auf Grün, und die Laufbegeisterten der Region müssen nicht mehr allein im Wald laufen“, sagt ein freudestrahlender Cheforganisator Stefan Hölter. Der Abteilungsleiter des gastgebenden Vereins VfR Wilsche-Neubokel fügt an: „In den letzten zwei Jahren wurde ich häufig gefragt, ob wohl mal wieder ein echter Massenstart mit allen Athleten möglich wird.“ Er freue sich riesig, der Laufgemeinde diesen Wunsch erfüllen zu können.

Mit den virtuellen Veranstaltungen der jüngsten Vergangenheit habe Hölter „viele positive Erfahrungen gesammelt, aber das war alles nur ein Ersatzangebot zum Durchhalten!“ Die Zeit des Wartens und Durchhaltens ist für die Läuferinnen und Läufer nun vorüber.

Beim 7. Gifhorner Lauftag wird es besonders für Familien ein buntes Rahmenprogramm geben. Zum Beispiel werden die Cheerleader des MTV Gifhorn ihr Können zum Besten geben, und auch dem Boxclub Gifhorn wird eine Bühne bereitet. Zudem bietet der Kreissportbund Gifhorn die Abnahme des begehrten Sportabzeichens an.

Jung und Alt können sich auch an der „sportstation“ von Alexander Wolfgang Paes austoben und neuen Bestzeiten hinterherjagen. Infos und Anmeldung unter:

www.vfr-wilsche-neubokel.de



Die Lauf-Events des 7. Gifhorner Lauftags im Überblick:

Inklusionslauf über 800 m (Start 12 Uhr)

5 km Team-, Firmen und Einzellauf (10.10 Uhr)

5 km Walken (10.20 Uhr)

800 m Kinderlauf (11.30 Uhr)

12. Südheide-Marathon mit Staffel (9 Uhr)

Halbmarathon (10 Uhr)

Bike&Run als 2er-Team über die Marathon und Halbmarathondistanz (9 bzw. 10 Uhr).

