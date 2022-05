SV GW Calberlah muss in drei Spielen sieben Punkte aufholen

Im Landesliga-Abstiegskampf ist die Lage für die Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah in den vergangenen Wochen immer schlechter geworden – um nicht zu sagen, aussichtsloser. Sieben Punkte haben die Grün-Weißen Rückstand auf den ersten Abstiegsplatz und nur noch drei Spiele zu absolvieren. Das erste davon steht am Sonntag (15 Uhr) an, wenn der SVC beim KSV Vahdet Salzgitter zu Gast sein wird.

Calberlah startet „Mission Impossible“ in Salzgitter

„Es ist schon eine ,Mission Impossible’, das muss man so ehrlich sagen. Zumal die Leistungen zuletzt auch nicht so waren, dass jetzt drei Siege in Folge drin wären. Ich will erst mal dieses Spiel gewinnen. Es muss aber schon ganz viel für uns laufen. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel gucken“, ordnet Calberlahs Trainer Stefan Timpe die Lage ein. „Ich würde mir einfach wünschen, dass sich die Mannschaft für ihren Aufwand, den sie betreibt, belohnt.“

Um das zu schaffen und drei Punkte beim ebenfalls abstiegsbedrohten KSV Vahdet einzufahren, muss nach zuletzt sieben Spielen ohne Sieg und mit nur einem Punkt einiges besser werden. Der letzte Erfolg war den Calberlahern am Ostermontag gelungen – ausgerechnet im Hinspiel gegen den kommenden Kontrahenten (3:2). „Das Hinspiel ist noch nicht so lange her, ich hoffe, dass wir die positive Energie daraus mitnehmen können“, sagt Timpe. „Vahdet war und ist die spielerisch bessere Mannschaft, wir sind über das Umschaltspiel gekommen. Und haben unsere Umschaltmomente perfekt genutzt.“

Kevin Leja kehrt zurück in den Kader

Eben das sei einer der Unterschiede im Vergleich zu den Folgewochen. „Wir haben immer die verkehrte Entscheidung getroffen“, hadert der Trainer der Grün-Weißen. Dabei helfen, diese Momente wieder besser auszuspielen, könnte Kevin Leja, der nach einer Gelbsperre ebenso wieder zurück ist wie Innenverteidiger Lukas Karwehl. Timpe: „Es sieht personell besser aus.“

