1:1 gegen den TSC Vahdet: Isenbüttel verpasst „Big Points“

Eine frühe Führung, ein später Ausgleich: Die Landesliga-Fußballer des MTV Isenbüttel mussten sich im Heimspiel gegen den TSC Vahdet Braunschweig mit einem 1:1 (1:0)-Remis begnügen und verpassten damit zwei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Kein Wunder, dass die Blau-Weißen nach dem Abpfiff enttäuscht zu Boden sanken.

Die Hehlenrieder legten einen Blitzstart hin – und jubelten bereits nach zweieinhalb Minuten über den Führungstreffer. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ging es schnell, Tahir Gökkus steckte auf Mehmet Hajdaraj durch. Und der „tunnelte“ Vahdets Schlussmann Kenneth Genetiempro – das frühe 1:0 für die Isenbütteler. Kurz darauf hatten sie jedoch Pech, als Eduard Sening (4.) im Strafraum am Fuß getroffen wurde – der fällige Elfmeterpfiff blieb aus.

In der Folgezeit kamen die Gäste besser ins Spiel, hatten mehr Ballbesitz – und nach 17 Minuten auch die erste Ausgleichschance: Mit einer Fußabwehr rettete MTV-Keeper Sören Rang jedoch gegen Koray Sahin. Keine 120 Sekunden später hatten die Isenbütteler wieder den Torschrei auf den Lippen, doch Mikail Altmis schoss nach einer flachen Hereingabe aus Nahdistanz am langen Eck vorbei. Die beste Möglichkeit zum 1:1 in Durchgang 1 hatte Guy Michel Grah (23.), dessen Kopfball nach einem Freistoß nur knapp vorbeiging.

In Hälfte 2 wirkten die Gäste zunächst aktiver und gefährlicher. In Minute 53 musste Rang seinen Kasten verlassen, klärte mit einer Grätsche – in die Füße von Samet Piskin. Der chippte das Leder in Richtung Isenbütteler Tor – und scheiterte an der Unterkante der Latte.

Nun wurde das Spiel hektisch und zerfahren, es gab viel Kampf, dafür wenig Konstruktives. Erst recht, nachdem es mit 10 gegen 10 weiterging: Marian Meinecke wollte einen Freistoß schnell ausführen, schubste Piskin weg. Der revanchierte sich, stieß Meinecke schwungvoll um – und Schiedsrichter Christoph Hamer zeigte beiden Akteuren die rote Karte (63.).

Und dennoch schien es so, als sollten die Isenbütteler den Vorsprung über die Runden retten können. Bis zur 85. Minute jedenfalls: Dann fiel Tomeu Nebot Schmalfeld der Ball im Strafraum vor die Füße, und Vahdets Offensivmann nutzte die Chance und traf aus acht Metern zum 1:1-Endstand.

MTV-Trainer Lütke ist grundsätzlich zufrieden, vermisst aber die Konsequenz bei Kontern

Einen Punkt geholt, zwei Zähler liegen gelassen – MTV-Trainer Rouven Lütke war „hin- und hergerissen“ nach dem Spiel. Zumal seine Mannschaft im Falle eines Sieges vorerst die Abstiegsränge verlassen hätte. „Die Liga ist so eng“, meinte Lütke nicht von ungefähr.

Grundsätzlich sei er mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden gewesen, so der MTV-Coach. „Man hat von draußen gesehen, dass bei uns die Kräfte schwinden, während Vahdet richtig gut von der Bank nachlegen konnte“, räumte Lütke ein, der die Braunschweiger ohnehin für deutlich stärker hält, als es ihr neunter Platz derzeit aussagt. „Wir haben aber gut dagegengehalten.“

Dabei hätte es seiner Elf natürlich in die Karten gespielt, „dass wir endlich auch einmal in Führung gegangen sind“, erklärte Lütke: „So konnten wir uns diesmal aufs Kontern konzentrieren.“ Allerdings sah er genau in diesem Bereich einen Punkt, mit dem er anschließend haderte. Denn seine Mannschaft nutzte die Räume, die Vahdet anbot, nur zu selten und oftmals eben auch nur halbherzig. „Wir lassen da einfach zu viel liegen“, sagte Lütke mit Blick auf die zahlreichen Konterchancen, die schon im Ansatz verpufften. „Da fehlt uns die nötige Konsequenz.“ Und so holte Isenbüttel eben auch „nur“ einen Punkt und ließ zwei wichtige Zähler liegen…

MTV Isenbüttel: Rang – Bartsch (88. C. Gökkus), Gülabi, Purschke, Gebhardt – Meinecke, T. Gökkus – Sening, E. Gökkus (46. Jaesch), Altmis (82. Kast) – Hajdaraj (78. Recklies).

Tore: 1:0 Hajdaraj (3.), 1:1 Schmalfeld (85.).

Rote Karten: Piskin (Vahdet, 63.), Meinecke (MTV, 63., beide wegen Tätlichkeit.

