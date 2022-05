Ein Punkt im Spitzenspiel bringt Seershausen den Staffelsieg

Gifhorn. Nach dem vorletzten Spieltag in der 1. Kreisklasse sind noch Entscheidungen im Kampf um den Klassenerhalt und um den Sieg in der C-Staffel offen.

Behielt die Nase vorn: Seerhausen/Ohof (in Blau) sichert vor dem MTV Wasbüttel (in Rot) als Staffelsieger der Staffel D das Aufstiegsspiel.

Die Würfel sind gefallen – und zwar im direkten Duell! Da sich Spitzenreiter TuS Seershausen/Ohof einen Punkt beim Verfolger MTV Wasbüttel gesichert hat, ist ihm der erste Platz in der Staffel D der 1. Fußball-Kreisklasse nicht mehr zu nehmen. In der C-Staffel ist das Meisterrennen indes noch völlig offen. Tabellenführer Platendorf muss nächste Woche noch kräftig die Daumen drücken.

Seershausen feiert im Planwagen und legt Fokus auf das Aufstiegsspiel

Staffel D

MTV Wasbüttel – TuS Seershausen/Ohof 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Lüddecke (17.), 1:1 Rothenberger (34.), 2:1 Rothenberger (59.), 2:2 Gerike (80.).

Der Jubel war noch etwas zurückhaltend beim TuS. „Wir wissen, dass wir bisher noch gar nichts in der Tasche haben“, betonte TuS-Coach Alexander Schulz. Eine kleine Feier samt Planwagenfahrt gab es aber trotzdem. Jetzt gilt der Fokus komplett dem Aufstiegsspiel gegen den Ersten der Staffel C, Platendorf oder Welat.

SG Vollbüttel/Ribbesbüttel – VfL Rötgesbüttel 0:1 (0:0).Tore: 0:1 Schacht (81.).

In der Schlussphase musste die SG doch noch die bittere Pille schlucken. Noch ist es aber möglich, die Klasse ohne Umweg Relegation zu halten – der direkte Abstieg aber auch.

SV Meinersen/A./P. II – TSV Flettmar 11:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 Feldmann (8., 34.), 3:0, 4:0, 5:0 Dachwitz (37., 39., 48.), 6:0 Feldmann (61.), 7:0 Dachwitz (65.), 8:0 Feldmann (69.), 9:0 Fenselau (71.).

Die Kreisliga-Reserve der SVM wahrt sich die Chance auf den Klassenerhalt – und das mit einem riesigen Ausrufezeichen! Flettmar, am letzten Spieltag spielfrei, muss hingegen noch zittern.

Platendorf muss am Finaltag zuschauen

Staffel C

TSV Brechtorf II – TuS N.-Platendorf 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Wieloch (6.), 0:2 Gittner (59.), 0:3 Garz (62.), 0:4 Kaschefski (86).

Hausaufgaben erledigt! Der TuS gewann sein letztes Spiel der Saison ohne größere Probleme. Am letzten Spieltag bleibt den Platendorfern allerdings nur noch die Zuschauerrolle, wenn Welat zuhause gegen Wagenhoff das letzte Wort im Kampf ums Aufstiegsspiel hat.

SV Dannenbüttel – SV Welat Gifhorn 1:6 (1:3). Tore: 0:1 N. Karakas (6.), 0:2 S. Nemr (11.), 1:2 Riemer (FE/26.), 1:3 S. Nemr (45.), 1:4 Basaran (61.) ,1:5 M. Nemr (72.), 1:6 M. Karakas (89.).

Welat hat nach dem deutlichen Sieg in Dannenbüttel noch alles in eigener Hand. Ein Sieg gegen Wagenhoff am letzten Spieltag und die Gifhorner treten in der Aufstiegsrelegation gegen den TuS Seershausen/Ohof an.

SV Wagenhoff – SV Triangel II 5:0 (Nichtantritt Gast). Die SVT-Reserve konnte nicht antreten. Die Partie wird daher zugunsten des SVW gewertet.

