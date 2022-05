MTV scheitert unglücklich, JSG unterliegt bei Schunter/Schapen

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Die jüngste Bilanz der Gifhorner A-Jugend-Fußballer bringt nur wenig Grund zur Freude mit sich. Bezirksligist JSG Isenbüttel-Gifhorn verlor bei Seriensieger JSG Schunter/Schapen mit 0:4, der MTV Gifhorn schied im Halbfinale des Bezirkspokals nach Elfmeterschießen aus.

Bezirkspokal

SC Hainberg – MTV Gifhorn 6:4 n. E. (1:1, 0:1). Tore: 0:1 Palanis (36.), 1:1 Hamza (88.).

Die klassenhöheren Gäste aus der Landesliga hatten genügend Gelegenheiten, einem Elfmeterschießen aus dem Weg zu gehen. „Wir haben gut gespielt, es aber versäumt, Tore zu schießen“, unterstrich Gifhorns Trainer Lars Martsch hadernd. „Wir haben das Geschehen von der ersten Minute an kontrolliert.“

Athanasios Palanis war als einziger erfolgreich für die Schwarz-Gelben, die sich dennoch bis kurz vor dem Ende auf der Siegerstraße befanden. „In der zweiten Halbzeit dachte ich, wir würden das Ergebnis in die Höhe schrauben. Wir haben aber wieder die Tore nicht gemacht. Hainberg hat am Ende alles nach vorne geworfen und mit vielen langen Bällen agiert“, berichtete Martsch.

In Minute 88 musste seine Elf den Ausgleich hinnehmen. Im Elfmeterschießen blieben alle Akteure des Bezirksligisten eiskalt, SC-Keeper Justus Mühlhausen entschärfte zudem einen MTV-Versuch. Bei aller Enttäuschung hob Martsch nach der Partie hervor: „Hainberg hat gut gegen den Ball gearbeitet und steigt verdient in die Landesliga auf.“

Bezirksliga

JSG Schunter/Schapen – JSG Isenbüttel-Gifhorn 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Schütze (34.), 2:0 Rosburg (51.), 3:0 Thiele (53.), 4:0 Rosburg (81.).

Die Gäste traten stark ersatzgeschwächt bei Schunter/Schapen, das in diesem Jahr all seine vier Bezirksliga-Spiele gewonnen hatte, an. „Wir hatten auch noch drei B-Jugendliche dabei“, bekräftigte Trainer Christian Koch. Während sein Schlussmann noch die Mauer stellte, zog Niklas Schütze einen Freistoß bereits direkt zum Tor – das 1:0. Als Isenbüttel-Gifhorn offensiver wurde, „sind wir immer wieder in Konter gelaufen“, sagte Koch. „Wir hatten selbst zwei, drei Chancen“, merkte Koch an, aber: „Nach dem 0:3 war die Kraft auch weg. Das Ergebnis war auch in der Höhe verdient.“

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de