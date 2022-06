VfL Wahrenholz erobert die Spitze in der Meisterrunde zurück

Gifhorn. Der VfL Wahrenholz siegt 3:2 in Helmstedt. Wayne Rudt schießt SV Gifhorn mit Hattrick zum Erfolg in Hehlingen.

Der Landesliga-Aufsteiger kommt aus dem Landkreis Gifhorn – das ist nun amtlich. Der VfL Wahrenholz eroberte mit einem 3:2-Sieg beim FC Türk Gücü Helmstedt die Tabellenführung in der Meisterrunde der Fußball-Bezirksliga 1 zurück und kann nur noch vom FC Brome vom Thron gestoßen werden.

Wahrenholz nimmt Gastgeschenke an

FC Türk Gücü Helmstedt – VfL Wahrenholz 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Jansen (2.), 0:2 Schön (20.), 1:2 Omarkhiel (51.), 1:3 Reitmeier (60.), 2:3 O. Ada (83.).

Mit zwei Reisebussen machten sich die Wahrenholzer auf den Weg nach Helmstedt. Und der FC Türk Gücü wollte offenbar ein guter Gastgeber sein: neben, aber eben auch auf dem Rasen. „Wir haben drei große Geschenke verteilt“, sagte Coach Fatih Özmezarci kopfschüttelnd.

So fiel das frühe 1:0 für den VfL nach rund 120 Sekunden, in denen die Gäste praktisch bis zum Abschluss den Ball nicht berührt hatten. Ein Rückpass in Richtung Torwart, ein Pressschlag, und Goalgetter Marlon Jansen schob ein. „Wahrenholz hat als Mannschaft funktioniert und das Spiel mit einfachen Mitteln gewonnen. Die Wahrenholzer haben sich defensiv in jeden Ball hineingeschmissen“, erklärte Helmstedts Trainer, aus dessen Sicht „ein Punkt mindestens verdient“ gewesen wäre: „Wir hatten Chancen für 3, 4 Tore mehr.“

Wayne Rudt schnürt Hattrick

TSV Hehlingen – SV Gifhorn 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Menne (45.+1), 1:1 Klingfurt (48.), 1:2, 1:3, 1:4 Rudt (68., 75./FE, 82./FE), 1:5 Grega (90.). Gelb-Rot: TSV (74.).

Lange Zeit passierte nicht viel, doch dann nahm das Spiel noch einmal richtig an Fahrt auf – nach dem Führungstreffer der Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Zwar glichen die Hehlinger kurz nach Wiederanpfiff aus, doch dann war Wayne-Rudt-Zeit! Der „Zehner“ der Gifhorner, der nach der Saison zum Oberligisten MTV Gifhorn wechseln wird, schnürte zwischen Minute 68 und 82 einen Hattrick und sorgte damit für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt für die Eyßelheider setzte im „Kellerduell“ der Meisterrunde Lukas Grega mit seinem Treffer zum 5:1-Endstand für die SVG.

jne

