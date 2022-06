SV Welat Gifhorn bejubelt Aufstieg in die Kreisliga

„Aufstieg 2022 – Kreisliga, wir kommen“: Schon fünf Minuten vor dem Abpfiff des Aufstiegsspiels gegen den TuS Seershausen/Ohof durften sich die Fußballer des SV Welat Gifhorn ihre Sieger-Shirts überstreifen und die Feierlichkeiten am Seitenrand starten. Denn kurz zuvor hatte Ali Hussein mit seinem Treffer zum 4:0 (1:0)-Endstand den Deckel auf die Partie gemacht.

Lange Zeit war nichts passiert in der sengenden Mittagshitze von Westerbeck, wo sich die beiden Kontrahenten in einer chancenarmen Partie bis kurz vor der Pause auf Augenhöhe begegneten. Doch dann bewahrte Muhammed Karakas in der Nachspielzeit bei Temperaturen um die 35 Grad Celsius kühlen Kopf und chippte das Leder über Seershausens Keeper Frederic Geffers hinweg zum 1:0 in die Maschen.

TuS Seershausen/Ohof hat im gesamten Aufstiegsspiel keine Torchance

Der zweite Durchgang war keine 60 Sekunden alt, da jubelten die Gifhorner vor den Augen von Bürgermeister Matthias Nerlich und 400 zahlenden Zuschauern erneut: Nihat Karakas traf per Freistoß zum 2:0 – Geffers machte eine unglückliche Figur beim Gegentreffer. „Schlechter geht es nicht“, sagte Seershausens Coach Alexander Schulz mit Blick auf die Tore kurz und nach der Pause. „Die Enttäuschung ist natürlich groß. Vorne waren wir heute gar nicht präsent.“

Bis zum Abpfiff blieben die Seershäuser somit ohne Torchance. Welat glänzte zwar ebenfalls nicht, war aber dennoch die dominierende Elf – und obendrein noch effizient dazu. Muhammed Karakas (73.) erhöhte mit einem Schuss ins kurze Eck auf 3:0, ehe Ali Hussein eben per Lupfer den vierten Treffer markierte – und den Startschuss für die Welat-Party gab.

Welat-Trainer Dadak freut sich über Tore zum richtigen Zeitpunkt

„Wir haben die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, freute sich Welats Aufstiegscoach Zafer Dadak, der einen langen Abend in der Stadt ankündigte. „Heute wird Gifhorn noch richtig auseinander genommen“, sagte er und feierte mit seinem Team und den Fans aus beiden Lagern.

Tore: 1:0, 3:0 Muhammed Karakas (45.+2, 73.), 2:0 Nihat Karakas (46.), 4:0 Ali Hussein (84.).

