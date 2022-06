5:1! MTV Gifhorn gelingt im Bezirkspokal-Finale die Revanche

Da ist der Pott! Der MTV Gifhorn sicherte sich in Vorsfelde den Sieg im Bezirkspokal der C-Junioren.

Die Meisterschaft in der Landesliga hatten sie um ein Tor verpasst – nun durften die C-Junioren-Fußballer des MTV Gifhorn dennoch über einen Titelgewinn jubeln. Die Schwarz-Gelben gewannen das Bezirkspokal-Finale in Vorsfelde verdient mit 5:1 (3:0) gegen den VfB Fallersleben und revanchierten sich damit für die 0:1-Niederlage im Punktspiel.

MTV Gifhorn setzt sich souverän durch

„Wir haben das Spiel zu jeder Zeit im Griff gehabt, dem Gegner nur wenige Chancen gestattet. Das war ein komplett souveräner Auftritt“, zeigte sich Gifhorns Co-Trainer Martin Winn begeistert. „Wir sind früh in Führung gegangen, haben schnell das zweite Tor nachgelegt. Und mit dem dritten kurz vor der Pause war dann der Deckel drauf“, resümierte Winn.

Zwar habe Fallersleben sich direkt nach Wiederanpfiff aufgebäumt, doch Tjark Lütkemüller stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages dann auf 4:0. Der VfB verkürzte durch einen Strafstoß auf 1:4, kassierte in der Schlussminute aber noch Tor Nummer 5. „Ich muss den Schiedsrichter loben – er war überragend. Es war der beste Schiedsrichter, der je ein Spiel geleitet hat, an dem ich beteiligt war“, sagte Winn in Richtung von Referee Frederic Wulf.

Trainer Wimmer litt währenddessen im Auto

Übrigens: Direkt nach dem Spiel telefonierte Winn mit „seinem“ Trainer Christian Wimmer, der auf dem Weg in den Urlaub war. „Er hat während der Autofahrt ganz schön gelitten. Da bist du halt machtlos“, meinte Winn schmunzelnd. „Für ,Chris’ war es die schlimmste Autofahrt seines Lebens. Ich kenne das, mir ging es im Halbfinale nicht anders. Aber diesmal haben wir uns ja auch mit dem Titel belohnt – und den auch ordentlich gefeiert“, fasste der Co-Trainer zusammen.

Tore: 1:0 Tjark Lütkemüller (7.), 2:0 Tim Stute (12., FE), 3:0 Paul Ganske (28.), 4:0 Tjark Lütkemüller (48.), 4:1 Aurel Gega (50., FE), 5:1 Hannes Pollehn (70.).

