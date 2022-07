Für C-Junioren des MTV Gifhorn steht noch ein Highlight an

Die finale Phase der Saison hatte es in sich für die C-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn, die in der Landesliga nur hauchzart am Titel vorbeirauschten und im Pokal triumphierten. In der Bezirksliga hielten der FC Schwülper und die JSG Isenhagen die Klasse.

Landesliga: Sportlich erfolgreiche Saison für den MTV Gifhorn

„Es war eine sportlich wahnsinnig erfolgreiche Saison“, stellt Chris Wimmer, Trainer des MTV Gifhorn, klar. Seiner Elf fehlte am Ende nur ein einziges Tor zur Meisterschaft. „Bis auf das Spiel in Fallersleben (0:1, Anm. d. Red.) haben wir kaum enttäuscht. In Northeim (0:4, Anm. d. Red.) haben wir eine schlechte zweite Halbzeit gespielt, danach aber wieder eindrucksvoll performt“, erklärt Wimmer. Die Schwarz-Gelben schlugen den Primus VfL Wolfsburg II mit 1:0 und siegten bei den Freien Turnern zum Abschluss mit 11:0. Ein zwölftes Tor hätte zum Titel gereicht. Die Belohnung für die starke Spielzeit holte sich der MTV durch einen 5:1-Sieg im Finale des Bezirkspokals gegen den VfB Fallersleben.

„Noch mal Zweiter zu werden, wäre für die Jungs brutal gewesen“, weiß Wimmer. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf, die Mannschaft war auf den Punkt topfit.“ Die Trainingsbeteiligung sei hoch gewesen.

Ganz vorüber ist die Spielzeit aber noch nicht, sie hält noch ein echtes Highlight bereit. In etwas mehr als einer Woche ist der MTV beim Gothia Cup in Schweden am Start. „Es ist das größte Jugendfußball-Turnier der Welt. Allein in unserer Altersklasse gibt es 50 Vorrundengruppen. Das ist ein absolutes Highlight und ein wirklich prägendes Erlebnis“, hebt Wimmer hervor.

Im Anschluss geht es für die komplette Mannschaft inklusive des Trainerstabs übrigens in die B-Jugend-Bezirksliga.

Bezirksliga: FC Schwülper und JSG Isenhagen landen auf Platz 4 ihrer Staffeln

Der vierte Tabellenrang klingt für den FC Schwülper nach einem soliden Mittelfeldplatz. Dabei hatte der FC am letzten Spieltag ein echtes Abstiegsendspiel zu absolvieren. Nur durch den 2:1-Sieg über den SV Lengede blieben die Schwülperaner in der Klasse.

Mit sieben Zählern aus zehn Spielen in der Nord-Staffel Vierter geworden ist die JSG Isenhagen. 40 Gegentore verhinderten dabei eine bessere Punkteausbeute.

