Projektwoche beim TSC Gifhorn ist ein voller Erfolg

Im Rahmen ihrer Projektwoche waren 30 Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) täglich zu Gast beim Tanz-Sport-Club (TSC) Gifhorn. Sie hatten sich für ein Projekt mit dem Namen „Gesellschaftstanz“ entschieden. „Selbst kurz vor dem Ende der fünf Schulstunden waren sie noch sehr konzentriert, haben Cha-Cha-Cha, Rumba, Langsamen Walzer und zum Abschluss noch einen Jive getanzt – und hatten sichtlich Spaß“, freute sich TSC-Sportwart Siegfried Uhde.

Victoria Ghadiri und Vlad Milinovic vom TSC Gifhorn lernen die Schüler an

Angeleitet wurden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 bis 12 von Victoria Ghadiri und Vlad Milinovici, die selbst in der höchsten deutschen Klasse, der Sonderklasse, in der Hauptgruppe an den Start gehen. „Die Beiden haben offensichtlich ein Gefühl dafür, wie sie die Schüler begeistern können“, beobachtete Uhde.

„Für mich ist es wichtig, ein Gefühl für sich und seinen Partner zu schaffen. Besonders schön ist es, wenn die Schüler ihre Bewegungen mit der Musik in Einklang bringen können“, erklärte Milinovici seine Motivation und schob nach: „Besonders in und nach der Corona-Zeit ist es für die Schüler eine ganz wichtige Erfahrung, sich mit Mitschülern in neuen Zusammenstellungen und dabei in zivilisiertem Verhalten zu erproben.“

„Tanzen hat sich weiterentwickelt“, ergänzte Ghadiri „Ich möchte den Schülern modernes Tanzen beibringen, wobei die Dame aktiv ist und nicht nur geführt wird.“ Zum Abschluss der Projektwoche zeigten sich die beiden Coaches, selbst deutsche Vizemeister, in der Pausenhalle des Otto-Hahn-Gymnasiums in Aktion. Auch die Schüler präsentierten ihr neu erworbenes Können.

