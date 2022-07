TSV Hillerse trifft im Testspiel auf Ex-Coach Willi Feer

Der BraWo-Cup und der Kühl-Cup sind ausgespielt, aber der Ball rollt am Wochenende weiter. Es wird wieder fleißig getestet. Für einige Teams aus dem Kreis Gifhorn steht sogar die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel an, denn am kommenden Wochenende steigt schon die erste Runde im Fußball-Bezirkspokal.

Der Landesligist SSV Kästorf hat zum Beispiel am Sonntag um 15 Uhr das Bezirksliga-Team WSV Wendschott zu Gast. Viel Zeit, um Kraft zu tanken, bleibt der Mannschaft von SSV-Chefcoach Sven Scholze nicht, denn am Freitagabend war das Team noch beim Finaltag des Kühl-Cups gefordert.

TSV Hillerse empfängt seinen Ex-Coach mit dem SSV Vorsfelde

In Hillerse kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Willi Feer, der mittlerweile den Landesligisten SSV Vorsfelde trainiert. Ein echter Gradmesser für den TSV vor dem Pflichtspielstart am nächsten Wochenende, denn der SSV scheiterte nur knapp am Oberliga-Aufstieg und gehört auch in diesem Jahr wieder zu den Top-Favoriten in der Landesliga.

Aus der Landesliga verabschieden musste sich der SV Grün-Weiß Calberlah, der am Sonntag ab 15 Uhr den TSC Vahdet Braunschweig auf seinem Sportgelände begrüßen wird. Beim Kühl-Cup zeigte das Team von Trainer Mohammed Melaouah schon sehr gute Ansätze – einzig mit dem Toreschießen haperte es noch ein wenig.

Auf der Eyßelheide empfängt derweil die SV Gifhorn bereits am heutigen Samstag (14.30 Uhr) den SC RW Volkmarode.

Testspiele in Gifhorn in der Übersicht:

SV Gifhorn – SC Volkmarode (Sa. 14.30 Uhr);

SV Groß Oesingen – TuS Hermannsburg (So., 14 Uhr);

VfL Wahrenholz – SSV Vorsfelde II (So., 15 Uhr);

Adenbüttel Rethen – TB Wendhausen (So., 15 Uhr);

SV GW Calberlah – TSC Vahdet Braunschweig (So., 15 Uhr);

Kästorf – Wendschott (So., 15 Uhr).

