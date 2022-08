MTV Gifhorn spielt 2:2 bei der Generalprobe

Sie haben ihren letzten Härtetest bestanden: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn präsentierten sich eine Woche vor dem Punktspielstart in guter Verfassung und trotzten dem ambitionierten Staffelgefährten Heeslinger SC ein 2:2 (1:1)-Unentschieden ab. Ein Ergebnis, das am Ende den Gästen aus dem Landkreis Rotenburg schmeichelte.

Gnade vor Recht für den Heeslinger Schlussmann

„Es war eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorsfelde-Spiel. Wir müssen das 3:1 machen und die Partie auch gewinnen“, konstatierte MTV-Coach Georgios Palanis. „Eine Fehlentscheidung“, so Palanis, des Referees führte letztlich dazu, dass die Gifhorner den Platz eben nicht als Sieger verließen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach einem klasse Konter, initiiert von Wayne Rudt, steuerte Julio Rodrigues (77.) alleine auf HSC-Keeper Arne Exner zu, legte den Ball am Torwart vorbei – und wurde von ihm außerhalb des Strafraums klar zu Fall gebracht. Im Punktspiel eine klare rote Karte, doch im Test ließ der Unparteiische Gnade vor Recht ergehen und „belohnte“ Exner nur mit Gelb.

Gifhorns Trainer Palanis ist zufrieden mit seiner Elf

Neun Minuten später kamen die Gäste so noch zum 2:2-Ausgleich – durch einen Foulstrafstoß, den Arne Jaeger verursacht hatte. „Das war schon ärgerlich, wir wären gerne mit einem Sieg im Rücken ins Derby gegen Lupo gegangen“, meinte Palanis, der „ansonsten sehr zufrieden“ war mit dem Auftritt seiner Mannen.

Und das aus gutem Grund: Denn die Gifhorner kombinierten gegen den Aufstiegsrunden-Teilnehmer der abgelaufenen Spielzeit wirklich gefällig, hatten mehr und auch die besseren Chancen und erzielten durch Salih Ayaz (31.) und Marvin Luczkiewicz (66.) zwei schöne Treffer. Dabei war nicht nur der Abschluss sehenswert, sondern schon die Entstehung.

Von den Heeslingern kam indes aus dem Spiel heraus nicht viel, bei beiden HSC-Toren halfen die Hausherren gehörig mit. „Wir haben dem Gegner beide Treffer aufgelegt. Sie sind nur aus unseren eigenen Fehlern entstanden“, betonte Palanis. In beiden Fällen hatten die Gifhorner im Aufbauspiel gepatzt und dem Gegner den Ball praktisch direkt in den Fuß gespielt. „Nach den Wechseln nach der Pause war ein kleiner Bruch in unserem Spiel. Wir haben dann zu passiv agiert und müssen es aber auch einfach mal schaffen, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen“, erklärte Gifhorns Trainer.

Tore: 1:0 Ayaz (31.), 1:1 Althausen (38.), 2:1 Marvin Luczkiewicz (66.), 2:2 Kraßmann (86., FE).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de