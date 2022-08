Zweimal DM-Bronze für Katja Meinecke-Höfermann

Gifhorn. Die Schwimmerin des MTV Gifhorn wird in der Altersklasse 55 zweimal Dritte. Über die 100 Meter Freistil war es besonders knapp.

Gleich zweimal hatte Katja Meinecke-Höfermann, Schwimmerin des MTV Gifhorn, in Gera (Thüringen) Grund zur Freude. Bei den deutschen Meisterschaften der Mastersschwimmer schlug sie in der Altersklasse 55 zweimal als Dritte an und sicherte sich Bronze.

Gleich bei ihrem ersten Start sollte es mit der Medaille klappen. Über 100 Meter Freistil lieferte sich Meinecke-Höfermann einen harten Kampf mit einer Konkurrentin und schlug am Ende nach 1:11,77 Minuten an – ein Vorsprung von 0,01 Sekunden und somit wenigen Zentimetern sicherten der Gifhornerin den dritten Rang.

Meinecke-Höfermann holt sich zweite Medaille

Der Auftakt war gelungen, der Optimismus vor den folgenden Wettkämpfen entsprechend groß. Auch über 100 Meter Schmetterling schlug die MTV-Schwimmerin als Dritte an, die zweite Bronzemedaille war ihr sicher. Der Vorsprung auf Rang 4 war diesmal mit etwa fünf Sekunden vergleichsweise groß.

Über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil reichte es zwar nicht mehr zu einem Platz auf dem Treppchen, mit den Rängen 4 und 5 durfte Meinecke-Höfermann aber dennoch zufrieden sein. Der zweitägige Ausflug nach Gera, den insgesamt 600 Athleten aus 200 Vereinen angetreten hatten, hatte sich gelohnt.

