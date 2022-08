Kästorf. Vor einer hohen Auswärtshürde stehen die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf am Sonntag bei Absteiger SVG Göttingen.

Fußball-Landesliga SSV Kästorf: In Göttingen muss ein anderes Gesicht her

Dass das Aus im Bezirkspokal an den Fußballern des SSV Kästorf nagte, war ihnen nach Abpfiff anzumerken. Trotz einer 55-minütigen Überzahl verlor der Landesligist bei Bezirksligist MTV Isenbüttel mit 2:4. Vor allem SSV-Trainer Sven Scholze war bedient. „Ich hatte keine Worte. Es hat alles gefehlt, wir haben keinen Zweikampf gewonnen“, sagt Scholze wenige Tage nach der Partie rückblickend. „Wir arbeiten das intern auf. Ich hoffe, es war nur ein Ausrutscher, bin mir aber fast sicher, dass es besser wird“, fügt er an.

Das muss es auch, soll es am Sonntag im Ligabetrieb etwas werden mit den nächsten Punkten. Der SSV ist ab 15 Uhr zu Gast bei Oberliga-Absteiger SVG Göttingen, der mit neun Punkten aus drei Spielen gestartet ist. „Wir müssen die Tugenden rausholen, die Grundvoraussetzung für Mannschaftssport sind. Wenn wir da nicht als Mannschaft auftreten, können wir auch nichts mitnehmen“, stellt Scholze klar.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte es seine Elf mit einem Team zu tun bekommen, das in der vergangenen Saison noch in der Oberliga spielte. Gegen den MTV Wolfenbüttel verloren die Rot-Weißen trotz einer ansprechenden Leistung mit 1:4. „Wir haben gesehen, wie gut die Absteiger aus der Oberliga sind“, unterstreicht Scholze. „Die Göttinger sind super gestartet und klarer Favorit. Uns erwartet eine schwierige Aufgabe. Wir fahren aber nicht dorthin, um uns zu verstecken.“

Außer den Grundtugenden muss bei den Kästorfern aber auch die defensive Stabilität wieder her. Zweimal kassierten sie zuletzt vier Gegentreffer. „Wir brauchen eine kompakte Abwehr, die Abstände dürfen nicht so groß sein“, gibt der Trainer der Gäste vor. Auf der anderen Seite gehe es darum, „vereinzelt Konter zu fahren“. Wie schwierig es ist, gegen die Göttinger ein Tor zu schießen, mussten bereits der BSC Acosta, Mitabsteiger FC Eintracht Northeim und die TSG Bad Harzburg feststellen – sie alle blieben gegen die SVG ohne Treffer. Die Hausherren aus der Universitätsstadt stehen nach drei Partien also noch ohne Gegentor da.

