SV Calberlah und SV Gifhorn wollen den Bock umstoßen

Nein, mit ihrer bisherigen Punkteausbeute können diese beiden Fußball-Bezirksligisten nach drei Spielen gewiss nicht zufrieden sein. Landesliga-Absteiger SV Grün-Weiß Calberlah und die SV Gifhorn haben erst einen Zähler auf dem Konto und sehnen sich nach dem ersten Saisonsieg. Am Mittwochabend (18.30 Uhr) kommt es in Calberlah zum Aufeinandertreffen beider Teams.

SV Calberlah soll sich für die gezeigten guten Leistungen belohnen

„Ein dreckiges 1:0 reicht auch“, stellt SVC-Trainer „Charly“ Melaouah klar. Es geht für seine Mannschaft darum, sich nach zuletzt zumindest teilweise guten Leistungen die Belohnung für eine solche einzufahren. „Wir müssen auch mal den Druck rausnehmen. Gegen Hehlingen (Die Partie endete 2:3, wurde aufgrund zu vieler Wechsel der Calberlaher 0:5 gewertet, Anm. d. Red.) haben wir bis auf die zwei Gegentore eine hervorragende erste Halbzeit gespielt, beim 1:1 in Barnstorf haben wir den Gegner über 70 Minuten dominiert“, unterstreicht Melaouah.

„Diese Erfahrungen müssen wir leider machen“, fügt der Trainer der Grün-Weißen hinzu. Nun bekommt es seine Elf mit den Eyßelheidern zu tun. „Das ist eine gute, unangenehme Mannschaft. Ich kenne ihren Trainer Sascha Fassa noch aus Braunschweiger Zeiten. Es wird ein interessantes Spiel“, ist Melaouah überzeugt. Zwei Faktoren seien entscheidend: „Nervenstärke und Spielglück“. Der Coach erklärt: „Momentan ist gefühlt jeder Schuss des Gegners drin. Ich glaube, dass wir, wenn wir den Bock umstoßen, ins Laufen kommen. Wir brauchen auch mal das Spielglück auf unserer Seite.“

Verunsicherte SV Gifhorn will Restzweifel abstellen

Doch nicht nur Melaouah beschwört dieses berühmte „Spielglück“. Sein Gegenüber Fassa schlägt in die gleiche Kerbe. Es gehe darum, „das Spielglück zu haben, dass sich das Spiel auch mal in unsere Richtung entwickelt“, unterstreicht Fassa. „Wir spielen nicht schlecht, haben aber immer noch ein paar Restzweifel und sind leicht verunsichert. Das müssen wir abstellen“, gibt er vor. „Ich hoffe, dass wir endlich den Bock umstoßen und den ersten ,Dreier’ einfahren.“

Dass seine Elf keine leichte Aufgabe vor sich hat, weiß Fassa aber auch. „Als Trainer in Lamme hatte ich immer so meine Probleme mit Calberlah. Von der Spielanlage her war die Mannschaft besser als manch andere in der Landesliga.“

