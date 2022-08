1:0! SV Gifhorn feiert den ersten Saisonsieg

Calberlah. In einer umkämpften Partie gewinnt die SV Gifhorn beim SV Calberlah – mit einem goldenen Treffer in der Schlussphase.

Es war ein Spiel, das von der Spannung lebte. Fußballerische Feinkost wurde nicht geboten, dafür aber leidenschaftlicher Kampf über 90 Minuten. In der Fußball-Bezirksliga triumphierte die SV Gifhorn im Duell der bis dato Sieglosen mit 1:0 (0:0) bei der SV Calberlah.

Gifhorn und Calberlah leisten sich zahlreiche Ballerverluste

Man merkte beiden Mannschaften an, dass sie etwas mit dem Rücken zur Wand stehen. Im Aufbau leisteten sich sowohl Calberlah als auch Gifhorn zahlreiche Ballverluste. Chancen blieben jedoch trotzdem Mangelware, denn im vordersten Drittel zeigten sich beide zu einfallslos.

Und wenn jemand Möglichkeiten zur Führung hatte, dann waren es die Hausherren. Doch jedes mal waren SVG-Keeper Moritz Krenz und seine Vorderleute zur Stelle, um schlimmeres zu vermeiden. Gifhorn hingegen strahlte nur nach Standards Torgefahr aus.

SV Gifhorn wird über Standards gefährlich

Nach dem Seitenwechsel schien die Partie zunächst immer weiter zugunsten der Grün-Weißen zu kippen, binnen weniger Minuten hatten sie mehrere Möglichkeiten zur Führung – doch sie alle blieben ungenutzt. Es dauerte ein wenig, bis Gifhorn wieder besser in die Zweikämpfe kam. Wie bereits in Durchgang 1 waren es die Standards, die für Gefahr sorgten, so auch in Minute 70. Aus dem Gewühl heraus traf Fatmir Bartolen die Latte – die bisher beste Chance der Gäste und gleichzeitig ein Wachmacher.

Bartolen erzielt den Treffer des Tages

Denn in der Schlussphase begegneten sich beide Mannschaften wieder auf Augenhöhe, es ging hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. In Minute 85 fiel er dann endlich, der goldene Treffer des Tages. Und es war die SVG bei der die Jubelstimmung ausbrach. Lukas Grega wurde auf der rechten Außenbahn auf die Reise geschickt, seine Hereingabe in die Mitte fand Bartolen, der den Ball zum 1:0 in die Maschen stocherte (85.). Entschieden war die Partie jedoch nicht, in der Schlussphase warf Calberlah noch einmal alles nach vorne, doch Gifhorn hielt dem Druck stand und feierte den ersten Saisonsieg.

SVG-Trainer Sascha Fassa war nach dem ersten Pflichtspielsieg unter seiner Regie erleichtert. „Wir hatten einfach das nötige Spielglück, um hier als Sieger vom Platz zu gehen. Es war ein Spiel auf Messers Schneide, Calberlah hätte den Sieg genauso verdient gehabt. Ich wäre auch mit einem Unentschieden einverstanden gewesen.“

Freude auf der einen, pure Enttäuschung auf der anderen Seite. Calberlah wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Coach „Charly“ Melaouah war nach dem 0:1 bedient. „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon die Möglichkeiten zur Führung, kommen auch besser in die zweite Halbzeit. Aber wir nutzen unsere Chancen einfach nicht“, ärgerte sich der Teamchef. „Und bei Gifhorn war es der erste oder zweite Schuss aufs Tor, der dann auch reingeht. Es ist für uns einfach nur frustrierend und enttäuschend, wir haben und wieder nicht belohnt.“

Tor: 0:1 Bartolen (85.).

Rot: Blickwede (87., SVG).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de