Gifhorner Ricardo Giessler nimmt an Segel-DM teil

Ein Gifhorner misst sich mit den Besten aus ganz Deutschland: Der 17-jährige Segler Ricardo Giessler vom WSC Gifhorn nahm erstmals an der deutschen Jugendmeisterschaft in Kiel statt. Neben einer respektablen Platzierung kehrte Giessler mit jeder Menge tollen Eindrücken zurück.

Beste Windbedingungen für Ricardo Giessler

Seit einem Jahr segelt der Gifhorner mit dem Laser Radial (ILCA6), die deutsche Meisterschaft war sein bisher größtes Turnier. Doch bevor in Kiel die DM startete, hatte noch die Strander Küz Regatta stattgefunden. Giessler war extra früher angereist, um auch daran teilnehmen zu können. „Die Windbedingungen waren wie so häufig in Kiel mit 15 bis 18 Knoten sehr gut und somit stand einem tollen Segelwochenende nichts im Wege“, erklärte der Nachwuchssegler. Am Ende holte sich Giessler einen starken neunten Platz bei 63 Startern. „Mit dem Ergebnis war ich sehr zufrieden.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch bei der DM waren die Windbedingungen optimal. „Wir hatten gute 12 bis 16 Knoten und konnten somit an den ersten beiden Tagen die Qualifikationsrennen mit jeweils drei Läufen pro Tag durchführen“, beschrieb Giessler das Geschen. „In den Qualifikationsrennen konnte ich mich für die Finalgruppe qualifizieren und war damit sehr zufrieden.“

An den beiden darauffolgenden Tagen wurde die Endrunde ausgetragen. Für den Titel hat es am Ende nicht gereicht, den sicherte sich Ole Schweckendiek. Ricardo Giessler landete im mit 82 Startern stark besetzten Feld auf einem guten 19. Platz.

„Für mich war die deutsche Meisterschaft ein tolles Erlebnis und ich möchte mich bei meinem Verein für die Unterstützung beim Training mit Mladen Gomercic bedanken“, so Giessler. „Ich werde jetzt im Herbst noch an einigen Regatten in Deutschland teilnehmen und mich dann auf die WM, EM und die Deutsche Meisterschaft im nächsten Sommer vorbereiten.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de