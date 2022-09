Gifhorn. Ein echter Gradmesser steht für die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfR Wilsche-Neubokel am Sonntag auf dem Programm.

Frauenfußball VfR Wilsche reist in die Löwenstadt, die SG legt los

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde sind am Wochenende nicht im Einsatz, die SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine legt indes los. In der Bezirksliga gehen der VfR Wilsche-Neubokel und der FC Schwülper jeweils auf Reisen.

Landesliga

SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine – FFC Renshausen (So., 14 Uhr). Für die Gastgeberinnen ist die Partie gleichbedeutend mit dem Saisonstart. Zum Auftakt geht es ausgerechnet gegen Oberliga-Absteiger Renshausen, der mit einem 2:0-Erfolg gegen den MTV Markoldendorf in die Saison gestartet ist.

Bezirksliga

Eintracht Braunschweig II – VfR Wilsche-Neubokel (So., 11 Uhr). „Die Eintracht ist eine andere Mannschaft als Holzland und spielerisch deutlich stärker“, weiß VfR-Trainer Enrico Richter mit Blick auf den 6:0-Auftaktsieg gegen den STV vor Wochenfrist. Richter übernahm das Traineramt vor der Saison, nachdem Janine Michel aufgehört hatte. „Ich bin im Vorstand tätig, die Mädels standen kurz davor, die Mannschaft abzumelden“, berichtet Richter, der daraufhin einsprang und zumindest bis Winter für die sportlichen Geschicke des Vorjahreszweiten verantwortlich sein wird.

„Mein Ziel ist es, zwischen den Plätzen 2 und 4, also im oberen Mittelmaß, zu landen. Ganz oben mitzuspielen, wird aufgrund des kleinen Kaders nicht funktionieren“, ordnet Richter ein. Mit der Eintracht haben die Wilscherinnen nun einen Gegner vor sich, der auf dem Weg zum Saisonziel zu einem direkten Konkurrenten werden dürfte. „Dass wir auf Kunstrasen spielen, ist so eine Sache. Wir müssen uns das erst mal reinfuchsen. Es ist aber unsere Absicht, aus drei Punkten sechs zu machen“, gibt Richter vor.

TSV Barmke II – FC Schwülper (So., 11 Uhr). Auch wenn beide Teams mit einer Niederlage in die Saison gestartet sind, dürften die Rollen im Vorfeld klar verteilt sein. Die Barmker Regionalliga-Reserve geht als Favorit in die Partie gegen die Mannschaft von Marco Hein, die nach dem 1:6 bei Eintracht Braunschweig II aber etwas wiedergutzumachen hat.

