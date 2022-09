SV Gifhorn dreht Rückstand und gewinnt

Janik Krista (links) brachte die FSV Adenbüttel Rethen bei der SV Gifhorn (rechts Jan-Vincent Blickwede) mit 1:0 in Führung, am Ende jubelten aber die Eyßelheider.

Viermal hatten sich Siege und Niederlagen beim Fußball-Bezirksligisten SV Gifhorn zuletzt abgewechselt. Nach 45 Minuten sah es beim Stand von 0:1 gegen die FSV Adenbüttel Rethen so aus, als sollte die SVG diese Serie in Form einer Pleite weiter ausbauen. Dann allerdings drehte Fatmir Bartolen die Partie mit einem Doppelpack, die SVG setzte sich schlussendlich mit 3:1 (0:1) durch. „Die Punkte, die wir so langsam geholt haben, sind wichtig, um in Ruhe weiterarbeiten zu können“, betonte Gifhorns Trainer Sascha Fassa.

FSV Adenbüttel Rethen geht zunächst durch Janik Krista in Führung

„Die erste Halbzeit war durchwachsen“, betonte er. Die Eyßelheider hatten zwar in Person von Lukas Grega den ersten Warnschuss abgegeben (10. Minute), mussten dann aber einen Nackenschlag hinnehmen. FSV-Akteur Janik Krista scheiterte im ersten Versuch noch an Marwin Syma im Tor der Hausherren, schaltete dann aber bei einer Hereingabe Julius Sendziks am schnellsten und brachte die Gäste in Führung (18.).

Die Fassa-Elf hatte in der Folge mehr von der Partie, tat sich beim Herausspielen von klaren Chancen allerdings schwer. Sinnbildlich: Bartolen wollte frei vor Adenbüttels Keeper Lars Burgdorf querlegen, sein Pass auf Arben Biboski kam allerdings nicht an (24.). Mit dem Pausenpfiff brannte es in beiden Strafräumen noch einmal lichterloh. Gifhorns Arben Biboski kam aus der Drehung nicht an Burgdorf vorbei, auf der Gegenseite schloss Jonas Meiers zu zentral ab (45.+1).

Bartolens Doppelpack bringt SV Gifhorn in Führung

Nach Wiederbeginn waren noch keine 180 Sekunden gespielt, als Bartolen erst aus wenigen Metern seinen Meister in Burgdorf fand, im zweiten Versuch dann aber doch erfolgreich war (48.). Aus dem Getümmel heraus brachte er die SVG nach einer Stunde in Führung (61.).

Die Gifhorner schalteten mit der Führung im Rücken einen Gang zurück, Torgelegenheiten waren fortan Mangelware. In der Schlussphase geriet ein Rückpass von FSV-Innenverteidiger Tony Freimann zu kurz, so dass es zwischen Biboski und Burgdorf zu einem Pressschlag kam – mit dem besseren Ende für den Gifhorner Stürmer, der auf diesem Wege das 3:1 erzielte (85.).

„Die zweite Halbzeit war besser, aber noch nicht ideal. Ich bin natürlich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagte Fassa. FSV-Coach Marcus Ohk resümierte: „Wir müssen es in der ersten Halbzeit irgendwie schaffen, das zweite Tor zu machen. Der letzte Pass oder der Abschluss haben nicht gestimmt. Nach der Pause hatte ich, was die Cleverness angeht, das Gefühl, eine Jugendmannschaft spielt gegen eine Herrenmannschaft.“

Tore: 0:1 Krista (18.), 1:1, 2:1 Bartolen (48., 61.), 3:1 Biboski (85.).

