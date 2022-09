Leonie Tietge schießt VfR Wilsche-Neubokel zum Sieg

Die Wilscherinnen hatten bei der Reserve von Eintracht Braunschweig Grund zum Jubeln: Sie setzten sich in der Löwenstadt mit 1:0 durch.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen aus dem Kreis Gifhorn haben am Sonntag allesamt gute Ergebnisse eingefahren. Die SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine musste in der Landesliga indes eine Niederlage hinnehmen.

Landesliga

SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine – FFC Renshausen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Jürgens (29.), 0:2 Schwertheim (83.).

Für die Gastgeberinnen war die Niederlage gleichbedeutend mit einem misslungenen Saisonstart. Beide Teams vollzogen während der gesamten Partie übrigens keinen einzigen Wechsel.

VfR Wilsche-Neubokel zeigt großen Kampfgeist

Bezirksliga

Eintracht Braunschweig II – VfR Wilsche-Neubokel 0:1 (0:0). Tor: 0:1 L. Tietge (71.).

„Es war definitiv ein Duell auf Augenhöhe“, befand VfR-Trainer Enrico Richter. Nach einer starken ersten Halbzeit der Eintracht fanden die Gäste nach dem Seitenwechsel besser in die Partie. „Es war eine super zweite Halbzeit von uns“, bekräftigte Richter. 20 Minuten vor dem Ende wollte sich Leonie Tietge eigentlich auswechseln lassen, zog nach einem Steckpass von Kendra Langenheim aber noch diesen einen Sprint an – und schoss die Wilscherinnen zum Sieg. „Wir haben großen Kampfgeist gezeigt, ich bin vollkommen zufrieden“, bilanzierte Richter.

Rumpftruppe des FC Schwüler stehen K.o., aber erfolgreich

TSV Barmke II – FC Schwülper 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Langbecker (18.), 1:1, 1:2 Henne (85., 90.+2).

„Wir sind nur mit elf Spielerinnen angetreten und waren ab der 35. Minute durch eine Verletzung in Unterzahl“, beschrieb Schwülpers Coach Marco Hein. Zu diesem Zeitpunkt lag seine Elf bereits in Rückstand. Ein Auswärtssieg beim Vorjahresdritten schien unmöglich zu sein. „Die Mädels haben alles reingeworfen“, betonte Hein. Durch zwei Kontertore von Anne-Christin Henne drehten die Gäste das Spiel in der Schlussphase. Hein: „Es war eine ganz tolle Mannschaftsleistung. Wir waren stehend K.o., haben aber alles rausgeholt.“

VfL Wahrenholz – VfL Bienrode 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Lindmüller (40.), 1:1 Fastnacht (73.).

Das Unentschieden zum Auftakt gegen den Spitzenreiter ist ein Erfolg für den VfL.

tim

