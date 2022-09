MTV Isenbüttel: Chancen nutzen, in die Spur kommen

Isenbüttel. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg will Fußball-Bezirksligist MTV Isenbüttel am Mittwoch in die Erfolgsspur zurückfinden.

Isenbüttels Mehmet Hajdaraj (vorne in Blau) trifft mit seinem MTV am Mittwochabend auf den Aufsteiger SSV Vorsfelde II.

Es ist in erster Linie die Chancenverwertung, die die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel aktuell verzweifeln lässt. Gegen den FC Schunter kamen die Hehlenrieder trotz etlicher Großchancen nicht über ein 2:2 hinaus, der Landesliga-Absteiger steht vor dem Spiel am Mittwochabend (18.30 Uhr) gegen den SSV Vorsfelde II bei nur vier Punkten.

„Ich habe mich mit Schunters Trainer Julien Wossmann länger unterhalten, und er wusste nicht, was er sagen sollte. Wir hatten acht, neun klare Möglichkeiten und zehn Halbchancen“, blickt MTV-Trainer Ralf Schmidt zurück. „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, fügt Schmidt an, denn die Gelegenheiten in Tore umzumünzen, „ist auch eine Art von Qualität. Und die haben wir aktuell nicht.“

Es gelte, schnellstmöglich aus der aktuellen Situation – der MTV hat keines der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen – herauszukommen. „Wir kommen da nur zusammen raus, es ist jetzt aber auch nicht alles plötzlich schlecht“, betont Schmidt. Der Start in die Saison war unter anderem mit einem 4:2 im Bezirkspokal gegen den Landesligisten SSV Kästorf gelungen.

Am Mittwoch kommt allerdings ein Aufsteiger nach Isenbüttel, der nichts zu verlieren hat. Das merkt auch Schmidt an. „Die Vorsfelder konnten ihre Spieler durch den Aufstieg auch halten. Da spielen junge Leute, der Verein macht eine ordentliche Arbeit“, erkennt der MTV-Coach an. „Es wird eine schwierige Aufgabe für uns, weil wir aktuell auch nicht so gefestigt sind“, gibt Schmidt zu.

tim

