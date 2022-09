Fußball-Oberliga MTV Gifhorn will sich ein bisschen Luft verschaffen

Als Kreativspieler gefordert: Marvin Luczkiewicz (rechts) und der MTV Gifhorn wollen am Freitagabend im Heimspiel gegen Pattensen in die Erfolgsspur zurückfinden.

Gifhorn. Nach drei Niederlagen in Serie will Oberligist MTV Gifhorn den Negativlauf am Freitagabend auf eigenem Platz gegen den TSV Pattensen stoppen.